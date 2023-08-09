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Russell, Williams'ın gelişiminden memnun

Mercedes pilotu George Russell, Williams'ın son dönemki gelişiminden memnun olduğunu söylüyor ve takımın potansiyelinden övgüyle bahsediyor.

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George Russell, Mercedes-AMG

George Russell, 2022'de Mercedes'e katılmadan önce üç sezon boyunca Williams için yarışmış ve İngiliz ekiple bir de podyum almıştı.

Son iki sezonda takımda Alex Albon yarışıyor ve Russell'ın yokluğunu pek aratmıyor. Taylandlı sürücü bu yıl da topladığı 11 puanla, takımın şampiyonada daha üst sıralarda yer almasını sağlamış durumda.

Takım, James Vowles önderliğinde yeni bir değişimden geçiyor ve birkaç yıl içerisinde bu değişimin etkilerini göstermesi bekleniyor.

İngiliz ekip hakkında açıklamalarda bulunan Russell, Williams'ın potansiyelini övdü ve Grove merkezli ekibin orta grubun lider takımı olmak için gerekli her şeye sahip olduğunu belirtti.

Russell, "Alex çok yetenekli bir sürücü ve doğru ortamda neler yapabileceğini gösterebilmesi harika."

"Williams da gerçekten çok çalışkan bir takım."

"Birkaç zor yıl geçirdiler ama şimdi James Vowles tarafından yönetiliyorlar ve bence doğru yoldalar."

"Orta grubun önüne geçmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar."

"James, Alex ve tüm Williams ekibi adına çok mutluyum." dedi.

Alex Albon, Williams Racing FW45

Alex Albon, Williams Racing FW45

Fotoğraf: Erik Junius

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