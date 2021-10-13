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Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Russell: "Williams'ın geçiş lastiklerinde yaşadığımız sorunlar üzerine 'düşünmesi' gerekiyor"

Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden

George Russell zorlu Türkiye GP'sinin ardından, Williams'ın geçiş lastiklerinden nasıl en iyisini alacağı konusunda biraz 'düşünmesi' gerektiğini söyledi.

Russell: "Williams'ın geçiş lastiklerinde yaşadığımız sorunlar üzerine 'düşünmesi' gerekiyor"

Russell, Q2'deki son turunda yaptığı hatanın ardından Pazar günkü yarışı kendisi için normalden daha zor hale getirdi. İngiliz sürücü 10. sıraya çıkabilecek hıza sahip olduğu halde, hatası yüzünden 13. sıraya geriledi.

Daha sonra ıslak zemindeki yarışın ilk turlarında iki sıra kaybetti ve Pazar gününün kalanında gelişme gösteremeden 15. sırada yarışmaya devam etti.

Russell, yarış boyunca ıslak kalan pistte, lastik performansından en iyi sonuçları almakta zorlandığını itiraf etti.

Russell Motorsport.com'a, "Lastikleri sürekli kontrol etmek zorunda olmak, çok zor"

"Özellikle de lastikler düzleşirken ve pist kurumadığı zaman, ne kadar zorlayacağınızı bilmek son derece zor."

"Yağmur yağmamasına rağmen pist kurumadı. Büyük olasılıkla saatlerce ıslak kalacaktı. Bizim için büyük bir mücadeleydi bu yüzden harika bir iş çıkardığımızı düşünmüyorum ama kötü bir iş de yapmadık. Kolay değildi." dedi.

Russell, hem yeni hem de kullanılmış geçiş lastiklerinde yarışmayı zor buldu.

Russell, "Eğer çok zorlarsanız, lastik aşınması artıyor ve daha sonra pistin ıslak kısımlarına geldiğinizde tutuş alamıyorsunuz."

"Yeni lastikleri takıp çıktığımızda onlar da pek bir fark oluşturmadı. Çünkü lastik tabanı çok daha geniş ve pistin kuru tarafına geldiğinizde uygun olmuyor."

"Bu yüzden gerçekten dikkatli olmamız gerekiyordu. Söylediğim gibi bu durumla ikinci kez karşılaşıyoruz ve iki seferde de zorlandık."

“Normalde nemli koşullarda kuru zemin lastikleriyle ya da daha ıslak zeminde iyi yarışıyoruz. Bu geçiş lastikleri üzerinde ise biraz düşünmemiz gerek." dedi.

Russell, sıralama turlarında yaptığı hata nedeniyle kaybettiği pozisyonların da durumu kötüleştirdiğini söyledi. Ancak daha yukarıda başlasaydı bile, iyi bir sonuç almak için gereken hıza sahip olamayacağını söyledi.

Russell, "Potansiyel olarak daha farklı olabilirdi. Ancak genel olarak hızımız yeterince iyi değildi. Geçtiğimiz yıl bu koşullarda zorlandık. Pist ıslak da değil, kuru da değil. Biraz arada kalıyorsunuz."

"Lastikleri kontrol etmeniz gerektiğinde ise... Zor olan 8.viraj çünkü nispeten daha kuru ve ne kadar zorlamanız gerektiğini bilemiyorsunuz. Birçok farklı şey denedim ve dürüst olmak gerekirse hiçbir şey işe yaramıyor gibiydi. Zor bir yarıştı." dedi.

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