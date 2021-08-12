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Russell: "Williams'ın aracıyla aptal gibi görünmek çok kolay"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Williams pilotu George Russell'ın sahip olduğu aracın hata yapmaya çok yatkın bir araç olduğunu ve hata yapmanın çok kolay olduğunu belirtti.

Russell: "Williams'ın aracıyla aptal gibi görünmek çok kolay"

Williams pilotu George Russell bu yıl sık sık sıralama turlarında güçlü sonuçlar almayı başarsa da bunları yarışta sonuca dönüştürmeyi başaramadı.

Takım ilk puanlarını Macaristan'daki yarışta aldı fakat normal şartlarda puan almaları oldukça düşük görünüyordu.

2019'dan beri yarıştığı Williams'la ilk puanlarını alan Russell, Auto Motor und Sport'a şöyle konuştu: "İlk puanımı kazanmamla ilgili söyleyecek çok fazla şey yok. Macaristan yarışı muhtemelen kariyerimin en iyisiydi. Takım 3.5 yıl boyunca büyük çaba gösterdi ve şimdi her birimiz için çok mutluyum."

"Fakat aracımız sıralama ve yarışta çok farklı davranıyor. Aralarında çok fazla fark var. Sıralama turlarında yeni lastikler kullanıyoruz ve sıcaklık çalışma aralığının alt kısmında kalıyor, bu sayede agresif şekilde sürebiliyorsunuz. Tek turda lastiğin sıcaklığı yükseliyor ama asla sınırlara gelmiyor."

"Yarışta ise her şey farklı. Orada rakiplerinizi izlemeli, dolu depoyla yarışmalı ve lastiğin aşırı ısınması sebebiyle sürekli kayan aracınızı kontrol altında tutmanız gerekiyor. Önünüz açık olduğunda her şey daha kolay hale geliyor."

"Orta gruptaki takımlara bakın: Sıralama turlarında iyi performans gösterseler ve ilk iki çizgiden başlasalar bile yarışta hep geride kalıyorlar. Hatta sonunda Red Bull ve Mercedes'in yarım dakika gerisinde kalıyorlar. Aynı şey bizde de oluyor. Yani iyi bir sıralama turlarına sahip olsak bile gridin ortasındaki en iyi takımlardan 30 saniye yavaş kalıyoruz. Yarışta güçlüler daha güçlü, yavaşlar daha yavaş oluyor."

"Rüzgarlı şartlarda araçla ilgili sorunlar yaşadığımızı hep söyledim. Aracımız çok hassas tepkiler veriyor. Rakip araçlardan gelen kirli havada durum daha da kötü oluyor. Nicholas'la beraber bu sebeple sorun yaşıyoruz ama takım bunun farkında."

"Belki de araç üzerinde çalışırken, temiz havada hızlı olacağı bir yaklaşım seçtik. Önümüzdeki yıl konseptler değişecek. Yeni kurallar durumu kolaylaştırmalı, mücadele daha yakın ve ilginç olmalı."

"Seçtiğimiz yönün yanlış olduğunu söyleyemem. Farklı bir yöne gitseydik de sıralama turlarındaki hızımızı kaybederdik. Silverstone'da sekizinci oldum ve ilk turdan sona 10. sıradaydım. Araçta farklı bir yol izleseydik, sıralama turlarında 12. olurdum, starttan sonra 11. sırada yükselirdim."

"Her pilot aptal gibi görünmeyeceği bir araca ihtiyaç duyar. Kolay yönetebilmeli, hataları affeden bir araç olmalı. Williams'ı sürerken hata yapmak ve lastikleri kilitlemek çok kolay. Sürücülerin hiçbiri bunu istemez fakat araç hızlıysa böyle bir dezavantajı kabul edebilirsiniz."

"Her şeye rağmen bu yıl bence ilerleme kaydettik, belki de diğer takımlardan daha fazla geliştik."

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