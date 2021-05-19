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Formula 1 / Monako GP Haberler

Russell, Williams'ın 750. yarışı için heyecanlı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Williams pilotu George Russell, bu hafta sonu yapılacak Monako Grand Prix'si için sabırsızlandığını söyledi.

Russell, Williams'ın 750. yarışı için heyecanlı

Williams, Monako'da Formula 1'deki 750. Grand Prix'sine katılacak ve hafta sonu boyunca FW43B'nin üzerinde 750. yarış logosu yer alacak. Ayrıca FW43B'nin halosunda da 100 taraftarın adı yazacak.

2019'daki Monako GP'sini 15. sırada tamamlayan George Russell, yarış için heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Russell, "Gerçekten Monako'yu sabırsızlıkla bekliyorum. Sezonun en heyecan verici yarışlarından biri olduğu için geçen yıl değişen takvimin bir parçası olmaması üzüntü vericiydi. Geri dönmek harika olacak ve piste çıkıp, Monako deneyimini tatmak için sabırsızlanıyorum."

"Ayrıca 750. yarışımız olacağı için de takım adına büyük bir hafta sonu olacak. Bu, inanılmaz bir başarı ve bunun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum."

Nicholas Latifi, "Monako caddelerinde ilk kez bir Formula 1 aracı süreceğim için oldukça heyecanlı olduğumu söylemeye gerek bile yok. Uzun yıllar farklı kategorilerde yarıştım ancak ilk kez bir Formula 1 aracıyla yarışacak ve bunun özel bir şey olacağını düşünüyorum. Çok heyecanlıyım ve piste çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Araç performans şefi Dave Robson ise, "Bu ünlü cadde pistinin zorluklarıyla yüzleşmeyi v hem FW43B hem de sürücülerin nasıl performans göstereceğini görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Kaydettiğimiz ilerleme tüm ekip için cesaret vericiydi ve Monte Carlo'da bu ivmeyi korumak istiyoruz." dedi ve perşembe gününün trafik nedeniyle zor olacağını ekledi.

George Russell, Williams FW43B

George Russell, Williams FW43B

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Seri Formula 1
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Editör Kemal Şengül

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