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Formula 1 / Son dakika

Russell, Williams'ın 2020'de orta grupta yer almasını umuyor

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Russell, Williams'ın 2020'de orta grupta yer almasını umuyor
Ekleyen:
, Editör
19 Ara 2019 12:22

Gridin arkasında geçirdiği yılın ardından George Russell, Williams'ın 2020'de orta grupta yer almasını umuyor.

George Russell ve Robert Kubica, 2019 sezonunda sıralama turlarında ikinci bölüme kalmayı hiç başaramadılar ve Russell'ın sıralama turlarında elde ettiği en iyi sonuç 16.'lık olurken, Kubica'nın en iyi sonucu 18.'lik oldu.

Russell'ın en iyi yarış sonucu ise 12.'lik olurken, sezon boyunca puan alamayan tek pilot oldu.

Gelecek yıl Nicholas Latif'nin yanında yine Williams için yarışacak olan Russell, 2020'de İngiliz ekibin orta grup savaşı vermesini umuyor.

Auto Motor und Sport'a konuşan Russell, “Bir McLaren veya Mercedes'in içerisinde olsaydım nerede olacağımı asla düşünmedim. Bu gerçekten sinir bozucu olurdu."

"Sahip olduğum araç buydu. Sonuç olarak bu aracı sürmek ve elimden geleni yapmak zorundaydım." dedi.

21 yaşındaki çaylak, tek tesellisinin Robert Kubica'yı sıralama turlarında 21-0 yenmesi oluğunu söyledi.

“Sonuçlar benim için kolay olduğunu ve benimle savaşamadığını gösterebilir, ancak kolay değildi. Aracı sürmek gerçekten çok ama çok zordu."

“Herkes sadece sonuçlara bakıyor ve sadece seyirci olduğum zaman ben de aynı şekilde hissettim."

“Ama iyi olduğumu biliyorum ve bunu Williams ile Mercedes de biliyor. Ve sadece önemli olan bu.”

“Gelecek yıl orta grupta olacağımızı söylemek makul bir düşünce olur. Söyleyebileceğim tek şey; eğer herkes kış boyunca yoğun şekilde çalışmaya devam ederse orta grupta olabiliriz.”

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Editör Kemal Şengül

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