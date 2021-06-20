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Formula 1 / Fransa GP Haberler

Russell: "Williams'daki en iyi yarışımdı"

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Can Çarpıcı

Geroge Russell, gerçek tempolarıyla 12. olduğu Fransa Grand Prix'sini "Williams kariyerindeki en iyi sürüş" olarak nitelendirdi.

Russell: "Williams'daki en iyi yarışımdı"

Yarışa 14. sıradan başlayan Russell, çizgiden iyi kalkamamış ve ilk turun sonunda gerilere düşmüştü. Ancak sonrasında erken pite gelerek bir çok rakibinin önüne geçen Russell, lastiklerini sona kadar götürmeyi başardı ve etkileyici bir sürüşle yarışı 12. sırada tamamladı.

Russell'ın bu sonucu güvenlik aracının çıkmadığı ya da kimsenin yarış dışı kalmadığı bir yarışta almasıyla birlikte Russell'a göre bu sürüş, "Williams'daki en iyi sürüşüydü".

Russell'ın bu sezonki en iyi sonucunu almasıyla Williams, Markalar Şampiyonası'nda 9. sıraya yükseldi. 

İngiliz pilot, Williams kariyerindeki en iyi sonucunu geçen sezonki Toskana GP'de almıştı. 23 yaşındaki pilot, sekiz kişinin yarış dışı kaldığı bu yarışı 11. sırada tamamlamıştı.

George Russell, Williams

George Russell, Williams

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Yarışı hakkında konuşan Russell, şunları söyledi: "Gerçekten iyi bir yarıştı. Birkaç kişiyi geçmeyi başardım ve yarışın sonlarında [Yuki] Tsunoda'yı geçtiğim hareket gayet güzeldi. Alfa Romeo'ların ve [Esteban] Ocon'un önünde olabilmek, Tsunoda'yı pistte geçebilmek ve gerçek tempomuzla 12. bitirebilmek... Bunun Williams'la birlikte yarıştığım en iyi yarış olduğunu söyleyebilirim."

"Ön taraflarda bir şeyler yaşanmaması üzücü çünkü dediğim gibi gerçek tempomuzla 12. olabilmek normalde gayet iyi bir sonuç ve bununla mutluyum. Üst üste üç yarışın yapılacağı bu periyoda böyle başlamak güzel."

İngiliz pilot, çıkardığı sürüşten memnun olsa da startlarını ve ilk turlarını geliştirmesi gerektiğini de ekledi.

"Formasyon turunda lastikleri optimum çalışma sıcaklığı aralığına getirme konusunda iyi bir çıkardığımı düşünmüyorum. Sonrasında çizgiden kalkarken fazlasıyla patinaj yaptım ve hepsi birbirini etkiledi."

"Birinci virajda iki araç arasında kaldım. İçerimde ve dışarımda birer araç vardı, gidebileceğim bir yer yoktu."

"Dürüst olmak gerekirse bu, genellikle arka sıralarda olduğumdan ötürü F1 kariyerimin başından beri zorlandığım bir şey ve bunun üzerinde çalışmam gerek."

"Denemeye devam ettim ama günün sonunda erken pite girerek onları geçmeyi başardık. Sert lastikleri oldukça kullandım."

George Russell, Williams FW43B

George Russell, Williams FW43B

Fotoğraf: Drew Gibson / Motorsport Images

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