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Formula 1 / Son dakika

Russell: "Williams'a geri dönmek Mercedes'e yükseltilmekten zordu"

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Russell: "Williams'a geri dönmek Mercedes'e yükseltilmekten zordu"
Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

George Russell Ab Dhabi’de Williams F1 aracına dönmesinin Mercedes aracına yükseltilmesinden daha zor olduğunu söyledi.

Britanyalı pilot Sakhir Grand Prix’sinde Lewis Hamilton’un yerini alması için Mercedes takımına ödünç gitmişti ve hatalı bir pit stop ve yarışın sonlarında gelen umut kırıcı lastik patlaması olmasa ilk F1 galibiyetini almak üzereydi.

Hamilton geçtiğimiz hafta sonu Abu Dhabi’deki F1 sezon finali için geri dönünce ise Russell da 2019’dan beri yarıştığı Williams garajının yolunu tuttu.

Bir kez daha araç değiştirmenin sıkıntılarına değinen Russell, tekrardan Williams aracına adapte olmanın zorlu bir mücadele olduğunu kabul etti.

Abu Dhabi’de 15. Sırayı alan pilot: “Williams aracına geri dönmek aslında daha zordu çünkü Mercedes aracı çok iyi.”

“Mercedes size her sürücünün bir yarış aracından istediğini veriyor ve bunu hissediyorsunuz. Mercedes’te aracı sürücü yönetirken bazı zamanlar bizim aracımız sürücüyü kontrol ediyor gibi.”

“Buna karşılık vermemiz gerekiyor, ama Mercedes’te aracı kontrol eden sizsiniz. O yüzden altınızda çok iyi bir araç varken sürüşten zevk almanızın gayet normal olduğunu düşünüyorum. Ve belki de bu sebepten araca görece kısa bir zamanda alışabildim.”

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Russell Yas Marina bir hayli zor bir öğleden sonra geçirdi, birbiriyle çelişen fren yönetimi ve lastik dereceleri arasında zorluk çekti.

Russell: “Fren derecelerinin gerçekten sınırındaydık. O yüzden frenleri ciddi biçimde yönetmemiz gerekiyordu, bu da frene nasıl asıldığınızı ve kullandığınız fren dengesini yönetmenizi gerektiriyor. Sonrasında o da lastiklere zarar veriyor.”

“Bundan dolayı frenlere asılamadım, sonrasında lastik dereceleri de düşüyordu ama pist soğuyordu o yüzden lastik derecelerini yüksekte tutabilmek için virajlara saldırmam gerekti. Yarış boyunca bıçak sırtındaydık diyebilirim.”

“Aslında arka plandaki sorunlar için gerçekten iyi yönetilen ve sonuçlanan bir yarıştı. Ama pist dereceleri düşerken aracı tam sınırlarına zorlamanız gerekiyor ve bunu tam olarak yapamadık.”

“O yüzden bu şekilde tamamlamış sayılabileceğimiz için mutluyum. Alfa’lar bu hafta sonu bizden hızlıydı ve hem Haas’ları hem de (Antonio) Giovinazzi’yi geçtik, o yüzden iyi bir işti.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar George Russell
Takımlar Williams
Editör Jonathan Noble

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