Russell, Williams'a "duygusal" bir veda bekliyor

George Russell, 2017'den beri Mercedes'in genç sürücü programında yer alıyor ve o yıl GP3 şampiyonluğunu kazandı. Ertesi Formula 2'ye geçip, şampiyon olan Russell, elde ettiği sonuçlarla Williams koltuğunu kaptı.

Bu yıl yağmur altında geçen Belçika GP sıralama turlarını ikinci bitiren ve pazar günü de bu sayede podyuma çıkan Russell, yıllar sonra takıma ilk podyumunu getirdi.

Fakat İngiliz pilot, gelecek yıl Mercedes'e geçecek ve üç yıllık Williams macerasına son vermiş olacak.

Russell, takımla katılacağı son yarış hafta sonuyla alakalı şöyle dedi: "Bu, benim için oldukça duygusal bir hafta sonu olacak."

"Williams maceram üç inanılmaz yılın ardından sona eriyor. İnişler ve çıkışlarla dolu bir dönemdi."

"Takımın şampiyonayı sekizinci sırada tamamlayabilmesi için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bu, son sezonlarda çok çalışan herkes için güzel bir ödül olurdu."

"Takıma katıldığım andan itibaren çok fazla savaş verdik. Grand Prix'den sonra çok fazla duygu olacağına eminim ama o zamana kadar tamamen işime odaklanacağım."

"Yas Marina'da yarışmayı hep sevdim, 2018'de bu pistte Formula 2 şampiyonluğunu kazandım. Şimdi güncellenen düzeni değerlendirmek ilginç olacak. Umarım aracımıza uyar."

Russell, geçen yıl Sakhir Grand Prix'sinde gelecek yılki takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın yerini almış ve Mercedes'le ilk yarışına çıkmıştı.