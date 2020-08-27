Russell: "Williams, Spa ve Monza'da çok zorlanacak"

Zorlu 2019 sezonun ardından Williams, bu yıl performans anlamında ileri yönde bir adım atmayı başardı ve orta grubun arkasında yer alan Haas ile Alfa Romeo takımlarıyla düzenli olarak mücadele etti.

Ancak bu performansa rağmen bu yıl şimdiye kadar hiçbir yarışta puan alamadı ve takım özellikle yarış temposunda yeterince iyi değildi.

Mercedes motorlu takımların, Alman üreticinin sahip olduğu motor gücü göz önüne alındığında önümüzdeki haftalarda yapılacak Belçika ve İtalya yarışlarında güçlü olması bekleniyor.

Ancak Williams pilotu George Russell, takımın iyi bir güç ünitesine sahip olmasına rağmen araçta çok fazla sürüklenme olduğu için her iki yarışta da problem yaşayacaklarını düşünüyor.

Russell, "Griddeki en güçlü motora sahip olsak da, araç açık ara griddeki en yüksek sürüklenmeye sahip."

"Son iki yılda tam da bu sebepten ötürü Budapeşte'de gerçekten güçlü olduğumuzu gördünüz, çünkü bu, güce duyarlı bir pist değil."

"Çok fazla gücümüz olmasına rağmen, bundan gerçekten faydalanamıyoruz çünkü araçta çok fazla sürüklenme var."

"Racing Point ve Mercedes ile kıyaslandığında, araçta çok fazla sürüklenme olduğu için, onlara kıyasla çok büyük bir hız kaybımız var."

"Kağıt üstünde 'bu harika, Spa ve Monza'da uçmalıyız sonuçta bir Mercedes motorumuz var' diye düşünseniz bile, durum böyle değil."

"Maalesef aerodinamik olarak araçta gerçekten zayıf bir verimliliğe sahip. Bu da bizim için durumu gerçekten zorlaştıracak."

"Şu anda Haas ve Alfa ile birlikte C sınıfındayız. B sınıfına geçmek için zorlamaya devam etmemiz gerekiyor. Ayrıca açıkça görülüyor ki, Mercedes ve Red Bull şu anda kendi liglerindeler." dedi.

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