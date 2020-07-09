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Formula 1 / Son dakika

Russell: "Williams, Mercedes'ten başka takıma gitmeme izin vermez"

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Russell: "Williams, Mercedes'ten başka takıma gitmeme izin vermez"
Ekleyen:
, Editör
9 Tem 2020 13:18

Mercedes'in genç yeteneği ve Williams pilotu George Russell, İngiliz ekibin gelecek yıl Mercedes dışında herhangi bir takıma geçmesine izin vermeyeceğini belirtti.

Mercedes'in genç sürücü programında yer alan George Russell, 2019 öncesinde üç yıllığına Williams'a kiralanmıştı ve anlaşması gelecek yılı da kapsıyor.

Ancak İngiliz sürücünün gridin arkasında yarışmak istemediği biliniyor. Ancak Russell, Mercedes dışında başka bir yere gitmesinin mümkün görünmediğini belirtti.

2018 F2 şampiyonu, "Mercedes benim menajerim. Son iki yıldır her zaman haftalık olarak, neredeyse günlük olarak görüşmelerde bulunuyoruz ve geleceğim için zorlamaya devam ederken bu görüşmeler açık şekilde arttı.  Ama söylediğim gibi, sadece pist üstünde maksimum performans göstermeye ihtiyacım olduğunu biliyorum. Gelecek yıl için Williams'la kontratım var. Potansiyel olarak geleceğim Claire'nin ellerinde. Önümüzdeki haftalarda ve aylarda bu açıdan neler olacağını göreceğiz."

"Gelecek yıl için Williams ile sözleşmem var. Ben Mercedes'in genç pilotuyum ama dediğim gibi, Claire'nin potansiyel olarak Mercedes dışında başka bir yere gitmeme izin vereceğini sanmıyorum. Dediğim gibi, bu benim elimde değil, onun ve benim de üzerimdeki güçlerin elinde ve orada neler olduğunu görmem gerekiyor. Sadece işime odaklandım ve yapabileceğim tek şey bu." dedi.

Russell, Fernando Alonso'nun Renault ile F1'e dönüşünden de mutlu olduğunu söyledi.

"Bundan ötürü son derece mutluyum. Formula 1, en iyi sürücülerin en iyilerine ev sahipliği yapıyor ve Fernando kesinlikle en iyilerden biri. İnsanlar onun genç sürücülerin önünü kapattığını düşünüyorlar, ancak bu hamle Renault ve Fernando için tamamen mantıklı. Bence dönecek ve harika bir iş yapacak."

 
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Editör Kemal Şengül

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