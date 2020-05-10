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Formula 1 / Son dakika

Russell: "Williams ilk yarışlarda rakiplerinin hatalarından faydalanmalı"

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Russell: "Williams ilk yarışlarda rakiplerinin hatalarından faydalanmalı"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
10 May 2020 12:03

George Russell, Williams'ın Formula 1 sezonu uzun bir aradan sonra tekrar başladığında rakip takımların yapacağı hatalardan faydalanması gerektiğini düşünüyor.

COVID-19 salgını, 2020 sezonunun ilk 10 yarışının ertelenmesine ya da iptal edilmesine yol açarken, yeni sezonun Temmuz başında Avusturya'da başlaması planlanıyor.

Formula 1'deki son yarış 1 Aralık'ta gerçekleşti ve eğer Avusturya GP zamanında yapılırsa, sürücüler tam yedi ay sonra ilk yarışlarına çıkacaklar. Şubat ayındaki testin üzerinden de yaklaşık 4-4.5 ay geçmiş olacak

Bazı sürücüler, uzun aranın ardından yarış ritmini yakalamanın pek de zor olmayacağını düşünüyorlar.

Ancak Russell, pilotların üzerindeki "pasın" açılmasının birkaç yarış alacağını ve bu süreçte bazı fırsatların ortaya çıkacağını düşünüyor.

“Sezon başladığında, sadece biz sürücüler değil, mühendisler ve mekanikerler de de belli bir ritim yakalamaya başlıyor, çünkü sürekli olarak yarışa katılıyorsunuz."

“Formula 1'deki herkes zaten en iyilerinin en iyileri. Sadece sürücülerden bahsetmiyorum, bir bütün olarak herkesten bahsediyorum ve sonra bu kadar çok boş zamanınız oluyor. Yani geri döndüğümüzde herkesin üzerine pas olacağını düşünüyorum."

“İnsanlar hata yapacak, sürücüler hata yapacak, mühendisler, mekanikerler, yani herkes hata yapacak. Bence bu dönemden faydalanmaya çalıştığımızdan emin olmamız çok önemli."

“Yarış kazanamayan veya puan kazanamayan insanlar için büyük bir fırsat olacak, İyi bir sonuç almak için en büyük fırsat, insanların hatalar yaptığı ilk yarışlar olacak."

Russell, herhangi bir sporcu için uzun süre hareketsiz kalmanın "doğal bir şey" olmadığını ve ailesiyle birlikte kaldığı evde, sık sık antrenman yaptığını söyledi.

Takım arkadaşı Nicholas Latifi ise tüm padoğun ritim yakalamasının zaman alacağını söyledi.

Latifi, “Sürücülerin, mekanikerlerin ve takımların üzerine pek çok açıdan çok fazla pas olacak."

“Sanırım operasyonel anlamda, işin kusursuz bir şekilde yapılması için gereken çok fazla prosedür ve çalışma var. Bu kadar uzun süre ritimsiz kaldığınızda, oraya geri dönmek biraz zor olacaktır."

“Kış testi, özellikle de sürücüler için tüm bu karışıklıkları gidermeleri adına en büyük fırsatlardan bir tanesi. Bir kış tatilinden sonra hemen eski ritme dönüyorsunuz"."

"Şimdi hemen hemen sezon öncesi dönemi uzatılmış gibi oldu. Ama buna kesinlikle bir tatil gibi yaklaşmıyorum. Sadece sezon öncesi daha uzun bir antrenman kampı diyebiliriz."

"Ne zaman yarışa döneceğimizi bilmemek garip. Antrenman yapmaya devam ediyoruz ve birkaç hafta içinde yarışmaya başlarsak hazır olacağız. Bu bilinmeyen bir faktör olduğu için sadece formda kalmak zorundayız." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar George Russell
Takımlar Williams
Editör Luke Smith

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