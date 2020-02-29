Russell: “Williams hâlâ en yavaş araç”

Williams, 2019’da sadece tek bir puan alabildi ve takımın sürücüleri neredeyse her yarışta sıralama turlarının ilk seansında elenmekten kurtulamadı.

Takım bu seneki Barcelona testinde bazı motor kaynaklı sorunlar yaşasa da yeni FW43 ile hem Russell hem de çaylak takım arkadaşı Nicholas Latifi, geçen sene takımın İspanya GP sıralama turlarında elde ettiği dereceden çok daha hızlı turlar kaydetti.

Ancak Russell, farklı pist koşullarının, karşılaştırmaları anlamsız hale getirdiğini ve takımın gelişim işaretleri göstermesine rağmen rekabetçilik konusunda hiçbir yanılsaması olmadığını belirtti.

Russell, “Şüphesiz ki daha iyi bir pozisyondayız.”

“Gerçekçi olarak düşünürsem, hâlâ en yavaş aracız. Kendimizi kaptırmayacağız, ancak kesinlikle farkı azalttık.”

“Kış boyunca umabileceğimiz şey bu. Melbourne’e gidip göreceğiz, ancak bizi sıralama turlarının ikinci veya üçüncü seansında görmeyi beklemeyin. Kesinlikle geliştik, ancak beklentiler tamamen kontrol altında.”

“Geçen sene aracımızın performansının üstüne çıktığımızda bile sıralama turlarında 19. olup yarışı 19. bitiriyorduk. Bu yüzden bu sene diğerleri geriye düştüğünde ve biz iyi performans gösterdiğimizde fırsatları değerlendireceğimizi umuyorum.”

“Hangi alanlarda ilerleme kaydettiğimizi biliyorum, ancak bunu diğer takımlara göre ölçmek zor.” ifadelerini kullandı.