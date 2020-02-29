Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
FP1:
12 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
FP1:
19 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
FP1:
33 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
FP1:
61 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
FP1:
68 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
FP1:
81 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
FP1:
96 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
103 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
117 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
124 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
138 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
152 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
180 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
187 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
201 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
208 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
222 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
236 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
243 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
257 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
271 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Barcelona Şubat testi II / Son dakika

Russell: “Williams hâlâ en yavaş araç”

paylaşım
yorumlar
Russell: “Williams hâlâ en yavaş araç”
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
29 Şub 2020 17:36

George Russell, Williams’ın Barcelona testinde cesaret verici bir performans göstermesine rağmen, orta grupta olabilecekleri yönündeki iddiaları reddetti.

Williams, 2019’da sadece tek bir puan alabildi ve takımın sürücüleri neredeyse her yarışta sıralama turlarının ilk seansında elenmekten kurtulamadı.

Takım bu seneki Barcelona testinde bazı motor kaynaklı sorunlar yaşasa da yeni FW43 ile hem Russell hem de çaylak takım arkadaşı Nicholas Latifi, geçen sene takımın İspanya GP sıralama turlarında elde ettiği dereceden çok daha hızlı turlar kaydetti.

İlgili haberler:

Ancak Russell, farklı pist koşullarının, karşılaştırmaları anlamsız hale getirdiğini ve takımın gelişim işaretleri göstermesine rağmen rekabetçilik konusunda hiçbir yanılsaması olmadığını belirtti.

Russell, “Şüphesiz ki daha iyi bir pozisyondayız.”

“Gerçekçi olarak düşünürsem, hâlâ en yavaş aracız. Kendimizi kaptırmayacağız, ancak kesinlikle farkı azalttık.”

“Kış boyunca umabileceğimiz şey bu. Melbourne’e gidip göreceğiz, ancak bizi sıralama turlarının ikinci veya üçüncü seansında görmeyi beklemeyin. Kesinlikle geliştik, ancak beklentiler tamamen kontrol altında.”

“Geçen sene aracımızın performansının üstüne çıktığımızda bile sıralama turlarında 19. olup yarışı 19. bitiriyorduk. Bu yüzden bu sene diğerleri geriye düştüğünde ve biz iyi performans gösterdiğimizde fırsatları değerlendireceğimizi umuyorum.”

“Hangi alanlarda ilerleme kaydettiğimizi biliyorum, ancak bunu diğer takımlara göre ölçmek zor.” ifadelerini kullandı.

Sonraki haber
Analiz: FIA'nın Ferrari bombasının arkasında ne var?

Önceki haber

Analiz: FIA'nın Ferrari bombasının arkasında ne var?
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Barcelona Şubat testi II
Pilotlar George Russell
Takımlar Williams
Editör Stuart Codling

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
FP1 Başlangıç:
12 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cmt 29 Şub
Cum 13 Mar
FP2
Cmt 29 Şub
Cum 13 Mar
FP3
Cmt 29 Şub
Cmt 14 Mar
Sıralama
Cmt 29 Şub
Cmt 14 Mar
Yarış
Cmt 29 Şub
Paz 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Analiz: FIA'nın Ferrari bombasının arkasında ne var?

1s
2
Formula 1

Binotto: "Avustralya GP'yi kazanacağımızı sanmıyorum"

1s
3
Formula 1

Röportaj: Leclerc, SF1000'i ve testleri anlattı

3s
4
Formula 1

İstatistikler: Barcelona testinde atılan en hızlı turlar ve tamamlanan mesafeler

5
Formula 1

Russell: “Williams hâlâ en yavaş araç”

13dk

Son Videolar

Ferrari'nin güç ünitesi yasal değil miydi? 03:27
Formula 1
3s

Ferrari'nin güç ünitesi yasal değil miydi?

2. Barcelona testleri 3. gün özeti 03:16
Formula 1

2. Barcelona testleri 3. gün özeti

Teknik analiz: Red Bull RB16 süspansiyon 01:52
Formula 1

Teknik analiz: Red Bull RB16 süspansiyon

2. Barcelona testleri 2. gün özeti 03:49
Formula 1

2. Barcelona testleri 2. gün özeti

2. Barcelona testleri 1. gün özeti 04:13
Formula 1

2. Barcelona testleri 1. gün özeti

Son Haberler

Russell: “Williams hâlâ en yavaş araç”
F1

Russell: “Williams hâlâ en yavaş araç”

Analiz: FIA'nın Ferrari bombasının arkasında ne var?
F1

Analiz: FIA'nın Ferrari bombasının arkasında ne var?

Binotto: "Avustralya GP'yi kazanacağımızı sanmıyorum"
F1

Binotto: "Avustralya GP'yi kazanacağımızı sanmıyorum"

Röportaj: Leclerc, SF1000'i ve testleri anlattı
F1

Röportaj: Leclerc, SF1000'i ve testleri anlattı

Mercedes: "Dayanıklılığı arttırırsak 'iyi bir şov' sunabiliriz"
F1

Mercedes: "Dayanıklılığı arttırırsak 'iyi bir şov' sunabiliriz"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
21 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.