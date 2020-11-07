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Formula 1 / Son dakika

Russell: "Williams gelişiyor"

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Russell: "Williams gelişiyor"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör: Erwin Jaeggi
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

George Russell, Williams'ın 2020 Formula 1 aracında yaptığı son "atılımlar" sayesinde Alfa Romeo ve Haas'a karşı mücadelede öne geçebileceğini düşünüyor.

Williams bu sezon şimdiye kadar bir puan dahi alamadı ve takımlar şampiyonasında son sırada yer alıyor. Ancak son yarışlarda hem sıralama turları hem de yarış performansı olarak Alfa Romeo ve Haas ile benzer bir tempo ortaya koydular.

Russell, Imola'da güvenlik aracı arkasında kaza yapamadan önce Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi'nin önündeydi.

İngiliz sürücü, bu hatayı "şimdiye kadar yaptığım en büyük hata" olarak nitelendirdi, ancak hafta sonundan itibaren alınacak pek çok olumlu şey olduğunu belirtti.

Yarıştan sonra konuşan, Russell, "Az önce yaşanan şeyleri düşünmek için birkaç günüm olacak."

"Sonuç olarak bundan bazı pozitif şeyler de çıkarmalıyız. Bir sonraki yarışa pozitif bir düşünceyle girmeliyim, çünkü kendimizi tekrar bu pozisyona sokmak için savaşmalıyız."

"Dürüst olmak gerekirse bunu yapabileceğimize eminim. Geçtiğimiz birkaç yarış hafta sonunda aracın ayarlarında ve anlayışında bazı ilerlemeler kaydettiğimizi düşünüyorum."

"Bence Alfa Romeo ve Haas'a karşı her zaman önde kalmak için gerçekten iyi bir konumdayız ve seanslarından en iyisini çıkaramadıklarında kesinlikle orada oluyoruz."

"Bunları gözden geçirmek ve üstesinden gelmek için sadece birkaç güne ihtiyacım var. Hepsi geride kaldı. Şimdi önüme bakıyorum." dedi.

Williams, başlangıçta tek tur performansına önem vermişti ancak sonrasında yarış temposunu artırmaya odaklandı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar George Russell
Takımlar Williams
Editör Luke Smith

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