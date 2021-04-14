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Formula 1 / Son dakika

Russell: "Williams, artık hayatta kalmaya çalışmak yerine performansa odaklanabilir"

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George Russell, Williams F1 takımının yeni sahiplerinden gelen yatırım artışı ve bir teknik direktörün atanması sayesinde takımın, hayatta kalmaya çalışmak yerine performans artırmaya odaklanabileceğini söylüyor.

Russell: "Williams, artık hayatta kalmaya çalışmak yerine performansa odaklanabilir"

Sarsıntılı geçen birkaç sezonun ardından, Williams ailesi, takımı geçen yıl Amerikan yatırım şirketi Dorilton Capital'e sattı.

Williams'ın yeni sahipleri, Simon Roberts'ı takım patronu görevine terfi ettirdi ve eski Volkswagen Motorsport direktörü Jost Capito'yu CEO olarak görevlendirdi.

Capito, Volkswagen'in başarılı WRC ve Pikes Peak programlarında birlikte çalıştığı Francois-Xavier Demaison'u, Paddy Lowe'un felaket 2019 sezonunun ardından bu yana boş kalan teknik direktör rolünü doldurmak için getirdi.

Russell'a göre, Capital ve Demaison'un gelişi, Williams'ın kaderini tersine çevirmesinde önemli bir adımdı ve takım artık hayatta kalmaya çalışmak yerine performansa odaklanabilir

Russell, "Williams'ın önümüzdeki yılları için [Jost] 'un gelişinin inanılmaz derecede iyi bir haber olduğunu düşünüyorum ve nihayetinde aracın performansını artırmaya yardımcı olmak için bize uygun bir teknik ekibi yapılandırabilecek sağlam bir patronumuz olduğuna inanıyorum." 

"Açıkçası, Williams'ta bulunduğum süre boyunca teknik direktörümüz hiç olmadı ki bunu düşünmek bile delilik gibi geliyor."

"Dorilton devralıncaya kadar Williams'taki tüm zamanımda tahminimce öncelik, aracı hızlandırmaya çalışmak yerine takımın hayatta kalmasını sağlamak, insanların işlerini canlı tutmak ve takımı canlı tutmaktı.''

"Odak, sadece takımı Formula 1'de tutmaktı ki bu aslında yapılması gereken doğru şeydi ama şimdi tamamen performansa odaklanmaya geri dönebiliriz. Dümende Jost'un olması, Williams'taki herkes için gerçekten heyecan verici." dedi.

Russell, zaten zorlu bir görev olan Williams pilotu olmanın, başta net bir teknik direktör olmadan daha da "zor" bir hale geldiğini itiraf etti.

Ancak, Bahreyn GP'de Q2'ye yükselip 14. sırada yarışı tamamlayan İngiliz pilotun, Demaison'un F1'in radikal 2022 revizyonuna hazırlanırken "her şeyi bir araya getireceğinden" emin. Bu durum Williams'ın sonunda pistte ilerleme göstermesi için çok büyük bir fırsat.

Russell, "Bir teknik direktörümüzün olmasının inanılmaz derecede önemli olduğunu düşünüyorum." 

"Formula 1 büyük bir yapboz gibidir. Parçaları bir araya getirmen gerekir ki bunu yapan, teknik direktördür."

"Çok zordu ve birçok insan muhtemelen yapmaları gerekmeyen işleri yapmak zorunda kaldı çünkü onlara liderlik eden kimse yoktu."

"Şimdi bir CEO'muz var, şimdi bir teknik direktörümüz var. Bu insanlarla birlikte artık ana hedeflere odaklanmaya geri dönülebilir. İster aerodinamik olsun, ister mekanik olsun, ister elektronik olsun, her şeyi yeni teknik direktörümüz koordine ediyor ve bir araya getiriyor." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Selin Elif Köse

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