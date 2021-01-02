Russell: "Williams aracıyla kalkış yapmak çok zor"

George Russell, 2020 Formula 1 sezonunda sıralama turlarında harika bir performans ortaya koymayı başardı.

Dokuz kez sıralama turlarında ikinci bölüme kalan İngiliz pilot, tüm seanslarda takım arkadaşını geride bıraktı. Ancak bunu, aldığı kötü startlardan ötürü yarışa yansıtamadı.

Sürücüler FW43'le yıl boyunca geçiş yapmakta zorlandılar ve Russell, kötü start nedeniyle geriye düştüğü için yarışta puan barajına giremedi.

Ancak Russell, Lewis Hamilton'ın yerini aldığı tek yarışta Mercedes'le harika bir start almayı başardı.

İngiliz pilot, kötü startlarını araçla kalkış yapmanın zor olmasına bağlıyor.

Britanyalı pilot, "Maalesef kalkışlardan ötürü sıralama turlarındaki güçlü performanslarımızdan faydalanamadık."

"Startlar kolay değildi. Ya debriyajı bıraktığımda araç kalkmadı ve yerimde öylece kaldım, ya da debriyajı bıraktım, araç patinaja kalktı ve ileri atılmakta zorlandım. Bu, inanılmaz derecede ince bir çizgi."

"Aracımızın neden bu kadar hassas olduğunu anlamalıyız. Bu, Mugello ve Budapeşte'de oldu. Bunlar iyi grid pozisyonlarına sahip olduğumuz kilit yarışlardı." dedi.

Russell şu anda takımın "deneyimli" pilotu konumunda yer alıyor ve takıma liderlik ediyor.

"Her yarışın ardından takıma hangi yöne gitmemiz gerektiğini söylerken kendimi daha rahat hissettim."

"Artık kendime daha çok güveniyorum ve takımdaki herkesle dürüst, iyi ve güvenilir bir ilişkim var."