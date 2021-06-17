Russell: “Williams ailesi yönetimdeyken, performans ikinci plandaydı”

Williams ailesi, geçtiğimiz sene ABD’li yatırım şirketi Dorilton Capital’ın takımı satın almasından 2 hafta sonra İtalyan Grand Prix’si ile Formula 1’den ayrıldı. Bu sayede Williams, finansal açıdan büyümeye gitti.

Fakat bunun sonuçları hemen piste yansımadı ve bu modern F1’de performansınızı bir anda artırmanın ne kadar zor olduğunu göstermiş oldu.

Williams, performans konusunda biraz düzelmiş olsa da tam olarak istedikleri sonuçları kısa vadede alamadı. 2018 ve 2019’u son sırada tamamlayan takım, bu sezon ise sadece Azerbaycan Grand Prix’sine kadar Haas’ın önünde yer alabildiler. Bunun sebeplerinden biri ise Darilton Capital’ın, takımı sezonun son zamanlarına doğru satın almasıydı.

Williams pilotu Russell’a bu sezonki güçlükler göz önünde bulundurulduğunda FW43B aracının geliştirilmesinin zor olup olmadığı sorulduğunda, Williams’ın geçmişteki ve şu anki performanslarında finansal belirsizliklerinin oldukça etkili olduğunu vurguladı.

Autosport’a verdiği demeçte Russell, “Elbette 2019, bizim için çok zorlayıcı bir sezondu.”

“Sonrasında ise yaşadığımız sorunlar 2020’de de devam etti çünkü pandemiyle birlikte finansal problemler bizi oldukça zorladı. Bu noktada gelişmenin ve ilerlemenin büyük bir meydan okuma olacağını anladık.”

“Şimdi ise takımın sahipleri değişti. Fakat ne yazık ki bu bizim 2021’de fark yaratacak bir değişiklik yapabilmemiz için biraz geç gerçekleşti.”

“Bir anda tonla para harcayıp hemen iyi sonuçlar almayı bekleyemeyiz çünkü temelimiz sağlam değil.”

George Russell, Williams FW43B Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

“Ayrıca bu onlar [Darilton Capital] için de doğru olmazdı çünkü hiçbir şeyi aceleye getirmiyorlar, işleri doğru bir şekilde yapmanın yolunu arıyorlar ve yapılması gereken de bu.”

“Uzun süreç için buradalar ve uzun vadede güçlü bir hedefleri var.”

“Ayrıca şimdi Jost Capito’nun [şimdiki Williams takım patronu] gelmesiyle ve FX [Demaison]’un teknik direktör olmasıyla takım gerçekten istikrarlı bir hale geliyor. Bu da herkesin, baştaki adamların yönetimi altında tamamen kendi görevine odaklanabilmesi anlamına geliyor.”

“Bunu, uzun zamandır yapamıyorduk.”

“Daha önce de dediğim gibi Claire [Williams] ve Mike [O’Driscoll] buradayken, temel hedefimiz takımı hayatta tutmaktı ki bu tamamen doğru bir vizyon ama performans ikinci planda kalıyordu.”

“Fakat şu anda performans her şeyimiz.”

“Muhtemelen Claire ve Mike, pandemide takımı ayakta tutabilmek için bu kadar çabalamasaydı, bugün hiçbirimiz burada olamazdık.”

“Ancak şu an her şey daha istikrarlı ve takımın geleceği parlak gözüküyor.”

Ayrıca Russell, Williams’ın Monako GP’de 750. F1 yarışına çıkması hakkında “Böyle harika bir tarihin bir parçası olmak beni çok onurlandırıyor.” diye ekledi.