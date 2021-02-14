Russell: "Williams, 2021'den vazgeçmemeli"

Williams, 2018'den bu yana gridin en gerisine demir atmış durumda ve geçen yıl tarihinde ilk kez bir sezonu puansız tamamladı.

İngiliz ekip, zaman zaman orta gruba yaklaşsa da, genel olarak puan mücadelesinin dışındaydı.

Takımların büyük bir kısmı, bu sezon başladıktan kısa bir süre sonra 2022'deki büyük kural değişikliklerine odaklanmak amacıyla mevcut aracın gelişimini sonlandıracak.

Russell, GPFans Global'e verdiği demeçte, İngiliz ekibin sadece 2022'ye odaklanmaması gerektiğini söyledi.

Russell, "Takım olarak gelişiyoruz, en çok gelişen takımlardan biriyiz."

"Umuyorum ki Dorilton’da gelecek yatırımla gözlerini sadece 2022’ye değil, önümüzdeki sezona da dikmişlerdir. Bu sene de bir sonuç almaları gerekiyor, çünkü fabrikadaki herkesin buna ihtiyacı var."

"Çok çalışıyoruz ve giderek daha yakın hale geliyoruz. Hal böyleyken, gelecek sezonu bir kenara bırakmak üzüntü verici olur."

"Rakiplerimizin çoğu tamamen 2022'ye odaklanıyor, bu da karşımıza kesinlikle bazı fırsatlar çıkaracak." dedi.

Russell, takımın 2020'nin ortasında Williams ailesinden Dorilton'e geçişinden sonra yaşananlar içinse şunları söyledi: "Williams ailesi ayrılırken duygusaldı."

"Onlar sporun büyük bir parçasıydı. Herkes Frank ve Claire'i çok seviyordu."

"Ancak aile hikayesi sona erdiğinde, takım hayatına devam etti ve bunun için takımın yeni sahibi Dorilton'a minnettar olmalıyız."