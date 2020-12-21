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Formula 1 / Son dakika

Russell: "Williams, 2021'de Haas ve Alfa Romeo'yu geçebilir"

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Russell: "Williams, 2021'de Haas ve Alfa Romeo'yu geçebilir"
Ekleyen:
, Editör

Williams F1 pilotu George Russell, İngiliz ekibin gelecek yıl Haas'ı geride bırakmasına kesin gözüyle bakarken, mevcut gelişimleri göz önüne alındığında Alfa Romeo'yu da geride bırakmalarını bekliyor.

2018'den bu yana gridin en gerisindeki takım olan Williams, bu yıl tarihinde ilk kez bir sezonu puansız tamamlamıştı. 

İngiliz ekip, sezonun son bölümünde Haas'ı geride bırakmış gibi gözükürken, Alfa Romeo kadar hızlı olmasa bile İtalyan ekibe yakındı.

George Russell, takımın mevcut ilerlemeyi sürdürmesi halinde gelecek yıl hem Haas hem de Alfa Romeo'yu geride bırakmalarını bekliyor.

Russell şöyle konuştu: "Önümüzdeki yıl Haas'ı yenebileceğimize eminim. Alfa Romeo ile eşit seviyede olacağımızı düşünüyorum, ancak mevcut ilerlememize bakarsanız, onları da geride bırakabiliriz."

"Önümüzdeki yıl puan kazanmak istiyoruz. Kurallardaki istikrarı hesaba katarsak, aniden orta gruptaki mücadeleye giremeyeceğiz. Ama kesinlikle Haas ve Alfa Romeo'yu yenmeyi hedeflemeliyiz."

"Dorilton ile (Williams'ın yeni sahibi) henüz tam olarak oturup konuşma fırsatımız olmadı. Sezon çok yoğun geçti ve  sadece yarışlara odaklanıyordum. Önümüzdeki süreçte onlarla görüşmeyi planlıyorum."

George Russell, Williams FW43

George Russell, Williams FW43

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

George Russell, Williams Racing

George Russell, Williams Racing

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Williams ile ilk yılında 18.8'lik grid pozisyonu ortalaması yakalayan Nicholas Latifi de benzer görüşte.

"Gelecek yıl daha rekabetçi olabileceğimiz konusunda kesinlikle iyimserim. İlerleme kaydetmek istiyoruz ve en azından Haas ile Alfa'yı daha tutarlı şekilde geçmek istiyoruz. Umarım bazı puanlar için savaşma fırsatımız olur."

"Ama aynı zamanda gerçekçi olmalıyız. Araçlar gelecek yıla taşınacak. Elbette gelişim olacak, hiçbir şekilde sadece 2022'ye odaklanmıyoruz. Temeli bu araç olan 2021 aracını geliştirmek için çok çaba sarf edilecek."

"Ama yine de şu anda sahip olduğumuz mevcut araç üzerinde çalışacağız ve bu aracın bazı temel zayıflıkları olduğunu biliyoruz. Kurallar gereği bazı kısımlar dondurulduğu için bunun  ne kadarını çözeceğiz bilmiyorum. Bu, bence zor olabilir."

"Ama yine de iyimserim. Bu yıl ileriye doğru büyük bir adım attık. Çok fazla motivasyon ve yeni sahiplerle beraber gelen çok fazla heyecan var."

 
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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