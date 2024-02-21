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Formula 1 Sezon öncesi testi

Russell: "W15, şimdiden W14'e kıyasla daha iyi hissettiriyor"

George Russell, Mercedes'in yeni Formula 1 aracının şimdiden geçen yılın sorunlu W14'ünden 'daha iyi hissettirdiğini' söylüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
George Russell, Mercedes F1 W15

George Russell, Mercedes F1 W15

Andy Hone / Motorsport Images

Russell, Bahreyn testlerinin ilk gününü lider Max Verstappen'in 2.765 saniye gerisinde 12. sırada tamamlamasına rağmen, araçtaki ilk geri bildirimlerin 'olumlu' bir izlenim yarattığını söyledi.

Mercedes pilotu için en olumlu şey ise W15'in geçen sezon boyunca hem kendisinin hem de Lewis Hamilton'ın şikayetçi olduğu arka taraf zayıflığından kurtulmuş olmasıydı.

Günün sonunda konuşan Russell şunları söyledi: "Genel olarak W15'i kullanmak geçen yılki araca göre daha keyifli."

"Tabii ki önemli olan şeyin hız olduğunu biliyoruz. Yine de bugün performans peşinde koşmak yerine öğrenmekle ilgiliydi."

"Bu testte kendimize odaklandık. Diğerlerine karşı durumumuzu ancak önümüzdeki hafta görebileceğiz."

121 tur atarak kilometre bakımından Verstappen'den sonra ikinci sıraya yerleşen Russell, Mercedes'in özellikle de akşam tam bir yarış simülasyonu yapmayı tercih ederek ihtiyaç duyduğu başlangıcı yaptığını düşünüyor.

George Russell, Mercedes F1 W15

George Russell, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Araçtan indiğimde başlamak için iyi bir temelimiz olduğunu hissettik." 

"Çok sayıda tur tamamladık ve bu gece inceleyecek çok fazla verimiz var. Günü oldukça iyi bir noktada bitirdik ve önümüzdeki iki gün boyunca buradan yola çıkarak ilerleyebiliriz."

"Araçla en iyi noktayı yakalamaya çalışmak yerine, öğrenmek için kilometreyi en üst düzeye çıkarmaya odaklanacağız."

Günün erken saatlerinde konuşan Mercedes takım patronu Toto Wolff, daha iyi yol tutan bir araç üretmenin kış boyunca öncelikleri olduğunu söyledi.

"Geçen yıl, bazen neyi neden yaptığını anlamakta zorlandığımız bir aracımız vardı." 

"Sanırım bu sezonun odak noktası da buydu: İleriye doğru geliştirebileceğimiz istikrarlı bir platforma sahip olmak. Bakalım bunu başarabilecek miyiz?"

Watch: 2024 F1 Bahreyn testleri 1. gün - Red Bull mu çok hızlı, diğerleri mi geride? - Pistten izlenimler

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