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Russell, W14 ile ilk testinden memnun: "Şu ana kadar sorunsuz gitti"

Mercedes pilotu George Russell, bugün gerçekleştirilen shakedown testinin sorunsuz geçtiğini belirtti.

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Russell, W14 ile ilk testinden memnun: "Şu ana kadar sorunsuz gitti"
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Mercedes, yeni W14'ü bugün takım fabrikasında tanıtmasının ardından Silverstone'a gitti ve burada bir shakedown düzenledi.

Takımlar, FIA tarafından kendilerine verilen iki çekim hakkından ilkini, yeni aracı ilk kez piste çıkarmak (shakedown) için kullanıyorlar. Bu tarz testlerde en fazla 100 kilometre tamamlanabiliyor ve araçta gösteri lastikleri oluyor.

Yine de bu tür testler, araçtaki sistemlerin çalışıp çalışmadığını, herhangi bir sorun olup olmadığını görmek adına oldukça kullanışlı oluyor.

Mercedes de yeni W14'ü bu kapsamda Silverstone'da piste çıkardı ve sürüş yapan ilk isim George Russell'dı.

Takımın motor sorunu yaşadığına dair iddialar var ancak George Russell oldukça iyi bir ilk test olduğunu söyledi.

George Russell, Mercedes W14

George Russell, Mercedes W14

Fotoğraf: Mercedes AMG

Russell, testin ardından şöyle dedi: "Şu ana kadar çok iyiydi. Shakedown'da her şey sorunsuz gitti. Direksiyona geçip, aracı sürmek harika."

"Sorunsuz bir gün olduğunu söyleyebilirim fakat nerede olduğumuzu söylemek zor."

"Geçen yıl hava durumu pistteki çalışmalarımızı engellediği için shakedown'dan pek bir şey anlamamıştık."

"Bugünkü sonuçlara biraz ihtiyatlı yaklaşmalıyız, büyük bir problem olmadığından ve Bahreyn'e giderken aracın iyi çalıştığından emin olmalıyız."

"Gerçek test Bahreyn'de olacak."

"Bugünkü gibi günlerde her şeyi olabildiğince anlamak istesek de, bugün gibi günlerde bunu yapmak imkansız."

Russell, dalgalanma olup olmadığı sorusuna ise yanıt vermekten kaçındı.

Mercedes W14, George Russell
Mercedes W14, George Russell
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George Russell, Mercedes W14
George Russell, Mercedes W14
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Fotoğraf: Mercedes AMG

George Russell, Mercedes W14, detail
George Russell, Mercedes W14, detail
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Fotoğraf: Mercedes AMG

Lewis Hamilton, Mercedes
Lewis Hamilton, Mercedes
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Fotoğraf: Mercedes AMG

Mercedes W14 front wing detail
Mercedes W14 front wing detail
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Fotoğraf: Mercedes AMG

Mick Schumacher, Mercedes
Mick Schumacher, Mercedes
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Fotoğraf: Mercedes AMG

George Russell, Mercedes W14
George Russell, Mercedes W14
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Fotoğraf: Mercedes AMG

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