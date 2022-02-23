Russell: "W13'e uyum sağlıyorum, her şey yolunda"

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Russell her ne kadar Mercedes pilotu olarak ilk sezonuna çıkacak olsa da, bu onun takımla ilk tecrübesi değil. İngiliz pilot, Mercedes ile ilk yarışına COVID-19’a yakalanan Lewis Hamilton’ın yerini doldurmak amacıyla 2020 Sakhir GP’sinde çıkmıştı.

Russell 1.85 boyuyla griddeki en uzun pilotlardan biri ve uzun boyu nedeniyle koltuk ayarlarında sıkıntı yaşayabiliyor.

Bundan dolayı, Mercedes’in bu kez aracın yapım aşamasında ona uygun bir ayar tutturması gerekiyordu. Fakat kendisi Mercedes W13 ile attığı ilk turların ardından araca alışmış durumda ve “tam bir uyum yakaladığını” düşünüyor.

Sabah seansında W13'ü test eden Russell, “Bence bu yıl bir diğer kural değişikliği de kokpitlerde gerçekleşti. Kokpit boyunun bir sorun yaratmaması için minimum bir hacim getirildi.”

"2022’de böyle bir araç süreceğimi epey önceden biliyorduk –yani daha büyük şasiye sahip bir aracı. Böylece uyum sağlayabiliyor ve sorunların üstesinden gelebiliyoruz.

“Doğal olarak, daha ufak bir şasiyle daha hızlı olabilirsiniz. Fakat anladığım kadarıyla kurallar açısından tam sınırdaydık, aslında bütün takımlar tam sınırdaydı!”

“Şu anda araçla iyi bir uyum yakaladım. Başlangıçta kolay değildi, fakat şu anda her şey yolunda!” dedi.

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

İngiliz pilot Williams’ta geçirdiği üç senenin ardından Mercedes ile sözleşme imzaladı ve takım arkadaşı yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton olacak.

Russell, yeni takım arkadaşıyla sürüş stillerinin benzerlik gösterdiğini düşünüyor ve bunun W13’ün gelişimine yardımcı olmasını umut ediyor.

“Sürüş stillerimiz birbirine benziyor gibi, bunu zaman gösterecek.”

“Sürüş stilimin nasıl olduğu sorulduğunda tam bir cevap veremiyorum, çünkü asıl isteğim sürüş stilimi şartlara göre değiştirebilmek. Daha sakin bir stile sahip değilim ama çok agresif olduğumu da söyleyemem. "

“Gördüğüm kadarıyla, her zaman lastiklerin sınırlarını bulmaya çalıştığımız, ancak çoğu zaman sınırı aşmaya çalışmadığımız benzer bir sürüş tarzımız olduğunu düşünüyorum.”

“İkimizin de genel yaklaşımı daha pürüzsüz bir sürüşten yana. Kesin sonucu zaman gösterecek, ama bence Lewis ile aynı gemideyiz. Birlikte iyi iş çıkaracağımızdan hiç şüphem yok."

George Russell, Mercedes W13, in the pit lane Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images