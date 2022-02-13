Russell: "W13 tamamen farklı görünüyor"

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Mercedes, yeni aracın örtüsünü 5 gün sonra yani 18 Şubat Cuma günü TSi 12:00'de kaldıracağını duyurmuştu.

Takım yeni araç üzerindeki son rötuşları yapıyor ve ardından aracın lansmanını gerçekleştirecek. Muhtemelen lansmandan hemen sonra da aracı piste çıkarıp, ilk pist üstü sürüşünü tamamlayacaklar.

Fakat hem George Russell hem de Lewis Hamilton, yeni W13'ü çoktan gördüler.

Geçtiğimiz günlerde özel bir röportaj yapan Russell, Mercedes W13'ü simülatörde test ettiğini belirtti ve araçla ilgili ilk izlenimlerini paylaştı.

İngiliz pilot, aracın farklı göründüğünü kabul etti.

Russell, "W13'le alakalı ilk izlenimlerim ilginç. Araç önceki nesil araçlardan çok farklı görünüyor."

"Yere basma gücü artık tamamen farklı şekilde üretiliyor. Aracın farklı özellikleri var ve tüm bunlar üzerinde çalışmaya devam ediyoruz."

"Her şeyi bir araya getirmek ve sürüşü mümkün olduğunca iyileştirmek için hâlâ yapılması gereken büyük miktarda çalışma var."

"İster kış boyunca yaptığımız çalışmalar, isterse de simülatör çalışmaları olsun, günden güne daha fazla şey öğreniyoruz ve bence büyük oranda bir gelişim yılıyla karşı karşıyayız."

"Bence herkes ilk yarışa en hızlı aracı getirmek istiyor fakat daha önemli olan şey, sahip olduğunuz sınırların ne olduğunu ve mümkün olan en iyi temeli oluşturmak için bu sınırları nasıl gelişeceğinizi anlamak olacak." dedi.

George Russell, Mercedes Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images