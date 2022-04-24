Russell: "W13, dalgalanma sorunu dışında çok iyi hissettiriyor"

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Imola'daki yağmurlu hafta sonu sayesinde, 2022 araçlarını ilk kez bu tarz koşullarda görmüş olduk. Russell, 2022 araçlarının ilk yağmurlu yarışı hakkında şunları söyledi: "Fena değildi. Lastikleri kontrol etmek zordu. Pist kuruduğunda çok hızlı aşınıyorlar, pist ıslak olduğunda da ısıtamıyorsunuz. Bence lastik battaniyelerinin sıcaklıklarının düşürülmesi, tüm takımları ve pilotları zorluyor. "

"Neyse ki pist kurudu ve lastikleri ısıtabildim. Sürücüler geçidindeyken, yerin ne kadar ıslak olduğunu gördüm. Yarışa mavi logolu yağmur lastikleri ile başlasaydık ve battaniyeler sadece 60 derece olsaydı, bence bu herkes için kabus olurdu."

"İlk olarak Ricciardo slick'ler için pite gelmişti ve ben, ondan 3 tur önce pite gelmek istemiştim. Fakat kimse pite gelmiyordu ve pite gelseydim trafikte çıkacaktım. Arkalarda yer alan pilotlar neden slick'lere geçerek şanslarını denemediler bilmiyorum. Çünkü herkes pite gelmeden 3 tur önce slick'lere hazır olduğumuz benim için açıktı."

Russell'dan geçtiğimiz sezonki Williams aracıyla, W13'ü karşılaştırması istendi. İngiliz pilot, konu hakkında şunları söyledi: "Bence bu iki aracı karşılaştırmak zor çünkü kurallar farklı. Ancak lastikler ve araç, optimum sıcaklık aralığına geldiğinde W13 çok iyi hissettiriyor. Dalgalanma sorunu hariç!"

"Dalgalanma nefesinizi kesiyor. En ekstrem dalgalanmayı bu hafta sonu hissettim, umarım bir çözüm bulabiliriz. Umarım her takım bu sorunu çözebilir çünkü bu sorunla sürüş yapmak pilotlar için sürdürülebilir bir durum değil."

"İlk kez bu hafta sonu dalgalanmadan dolayı sırtımda ağrılar hissettim. Hatta gövdemde bile ağrı var. En hızlı tur zamanına ulaşmak için bunla karşılaşmamız gerekiyor."

George Russell, Mercedes W13, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Russell'ın bu hafta sonu daha yüksek yere basma gücü üreten ayarla yarıştığı ve Lewis Hamilton'ın da daha düşük yere basma gücü üreten ayarlarla yarıştığı öne sürülüyordu.

Russell'a, "daha yüksek yere basma gücü üreten ayarların kendisine bir avantaj sağlayıp sağlamadığı" soruldu. İngiliz pilot, "Sağladığını düşünmüyorum. Benim bilgime göre, ikimiz de aynı açıları kullanıyoruz." dedi.

Russell, Mercedes kariyerine oldukça iyi bir başlangıç yaptı. İlk 4 yarışta bir kez podyuma çıkmayı başaran Russell, 4 yarışı da puanların içerisinde tamamladı ve istikrarlı performansıyla takım arkadaşından 21 puan daha fazla toplamayı başardı.

Russell, sezona yaptığı güçlü başlangıçla alakalı şunları söyledi: "Bence sonuç anlamında, elimizdekiyle alabileceğimiz en iyi sonuçları aldık. İlk 4 yarışta şans kesinlikle yanımızdaydı."

"Bu güçlü başlangıç, bana özgüven veriyor ve takıma da özgüven kazandırdığından eminim. Araç geliştiğinde, daha çok puan almak için de orada olacağız. Ancak daha önce de dediğim gibi, tempomuzda gelişme olmazsa, bu seviyede sonuçlar alamayız."

George Russell, Mercedes W13, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Russell, 4. olarak pozitif bir yarışı geride bıraksa da garajın diğer tarafında oldukça zorlayıcı bir gün geride kaldı. Russell'ın 7 kez dünya şampiyonu takım arkadaşı Hamilton, yarış boyunca DRS trenlerinin içerisindeydi ve yarışın büyük çoğunluğunda Pierre Gasly'i kovaladı. İngiliz pilot, Gasly'i yarış boyunca geçmeyi denedi fakat bunu başaramadı.

Russell'ın yarışından görebildiğimiz üzere, W13'ün temiz havadaki temposu puan alabilecek seviyedeydi ancak kirli havada kalan Hamilton, yarış boyunca zorlandı ve yarışı liderin 1 tur arkasında, 13. sırada tamamladı. Böylelikle hafta sonunu puansız kapamış oldu.

Russell, takım arkadaşının hafta sonu hakkında şu ifadeleri kullandı: "Bazen yarış hafta sonlarında işler istediğiniz gibi şekillenmeyebiliyor. Ben güçlü bir start aldım, startta o neler yaşadı bilmiyorum. Araç optimum sıcaklık aralığında olmadığında, ikimiz de aynı derecede zorlanıyoruz."

"Aracı doğru aralığa getiremediğinizde gerçek bir yarış aracı sürüyormuşsunuz gibi hissettirmiyor. Özellikle lastikleri ısıtma konusunda çok zorlandık. Cuma günü hava 13 dereceydi ve bizim için bir kabus gibiydi."

"Onun daha güçlü geri dönmesini bekliyorum. Söylediğim gibi onun bu kötü günü, bugün yarışın nasıl geliştiğiyle alakalıydı."

"Belki de Williams'da oldukça zor araçları sürmem bana bu yıl biraz yardımcı olmuştur. Bu sezon Q1 ve Q2 bizim için çok önemli hâle geldi. Önceki yıllarda bu seanslar Mercedes için bir gezinti seansındaydı, hatta neredeyse Q3'e hazırlanmak için kullanılıyordu."

"Lewis'in oldukça güçlü bir şekilde döneceğinden şüphem yok. Beni kesinlikle sezon boyunca zorlayacak."

Lance Stroll, Aston Martin AMR22, battles with Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images