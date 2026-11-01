Formula 1 Meksika GP
Russell, Vesti’nin F1 şansını hak ettiğini söyledi: "Takım yönetimiyle kişisel olarak konuştum”
Frederik Vesti'nin açıkça Cadillac takımına gelmek istediğini belirtmesinin ardından George Russell, Danimarkalı pilotun koltuğu hak ettiğini söyledi.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 1 Kas 2026 06:40
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Frederik Vesti, Mercedes, George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Mercedes AMG
Meksika Grand Prix’sinin 1. serbest antrenman seansında Mercedes koltuğunu devralan ve şampiyonluk adayı Kimi Antonelli'nin az farkla gerisinde 3. sırayı elde ederek dikkatleri üzerine çeken Frederik Vesti'ye George Russell'dan güçlü bir destek geldi.
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2027 sezonu için Valtteri Bottas'ın koltuğuna talip olduğunu açıkça dile getiren Vesti, IMSA serisinde de Amerikan markasıyla yarışarak şampiyonluklar kazanmıştı. Seansın ardından Russell, Danimarkalı pilotun gösterdiği üstün performansın ve takıma sağladığı katkıların karşılığı olarak F1’de bir şansı hak ettiğini vurguladı.
George Russell, olayla ilgili şu açıklamaları yaptı: "Frederik bugün gerçekten harika bir iş çıkardı. Cadillac koltuğunu kapabilmek adına ne kadar büyük bir mücadele verdiğini ve ne kadar hırslı olduğunu yakından biliyorum.”
“Bana kalırsa Formula 1'de olmayı hak ediyor.”
“Takımımız bünyesinde de inanılmaz bir emek ve çaba sarf etti. Mercedes'teki herkes ona sonsuz bir saygı duyuyor. Daha önce katıldığı 1. serbest antrenman seanslarında genellikle ağır test işlerini üstlenmek zorunda kalmış, tam performansını sergileyebilecek fırsatı bulamamıştı.”
Frederik Vesti, Mercedes
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
“Bu yüzden bu seans hem kendisi de takımımız adına çok kritik bir önem taşıyordu.”
“Takım yönetimiyle kişisel olarak konuştum ve Frederik’in yeteneklerini herkese gösterebileceği en iyi fırsatı almasını garantilemek istediğimi söyledim. Bu, onun takımımıza kattıklarının yanında yapabileceğimiz en küçük jestti.”
“Piste çıkıp bu potansiyeli sergilemesi gerçekten harika oldu."
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- Motorsport.com Ekibi
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