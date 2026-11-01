Formula 1 Meksika GP

Russell, Vesti’nin F1 şansını hak ettiğini söyledi: "Takım yönetimiyle kişisel olarak konuştum”

Frederik Vesti'nin açıkça Cadillac takımına gelmek istediğini belirtmesinin ardından George Russell, Danimarkalı pilotun koltuğu hak ettiğini söyledi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 1 Kas 2026 06:40

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Frederik Vesti, Mercedes, George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Mercedes AMG

Meksika Grand Prix’sinin 1. serbest antrenman seansında Mercedes koltuğunu devralan ve şampiyonluk adayı Kimi Antonelli'nin az farkla gerisinde 3. sırayı elde ederek dikkatleri üzerine çeken Frederik Vesti'ye George Russell'dan güçlü bir destek geldi.

Ayrıca okuyun:

2027 sezonu için Valtteri Bottas'ın koltuğuna talip olduğunu açıkça dile getiren Vesti, IMSA serisinde de Amerikan markasıyla yarışarak şampiyonluklar kazanmıştı. Seansın ardından Russell, Danimarkalı pilotun gösterdiği üstün performansın ve takıma sağladığı katkıların karşılığı olarak F1’de bir şansı hak ettiğini vurguladı.

George Russell, olayla ilgili şu açıklamaları yaptı: "Frederik bugün gerçekten harika bir iş çıkardı. Cadillac koltuğunu kapabilmek adına ne kadar büyük bir mücadele verdiğini ve ne kadar hırslı olduğunu yakından biliyorum.”

“Bana kalırsa Formula 1'de olmayı hak ediyor.”

“Takımımız bünyesinde de inanılmaz bir emek ve çaba sarf etti. Mercedes'teki herkes ona sonsuz bir saygı duyuyor. Daha önce katıldığı 1. serbest antrenman seanslarında genellikle ağır test işlerini üstlenmek zorunda kalmış, tam performansını sergileyebilecek fırsatı bulamamıştı.”

Frederik Vesti, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“Bu yüzden bu seans hem kendisi de takımımız adına çok kritik bir önem taşıyordu.”

“Takım yönetimiyle kişisel olarak konuştum ve Frederik’in yeteneklerini herkese gösterebileceği en iyi fırsatı almasını garantilemek istediğimi söyledim. Bu, onun takımımıza kattıklarının yanında yapabileceğimiz en küçük jestti.”

“Piste çıkıp bu potansiyeli sergilemesi gerçekten harika oldu."

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Piastri: “Normal şartlar altında Q3’e rahat bir şekilde geçebilmemiz gerekirdi”

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Neşe Akkoyun





Piastri: “Normal şartlar altında Q3’e rahat bir şekilde geçebilmemiz gerekirdi”



Formula 1



Formula 1



Meksika GP



41 dk



Piastri: “Normal şartlar altında Q3’e rahat bir şekilde geçebilmemiz gerekirdi”





Verstappen: "Sürekli yeni cezalar icat edip duruyorlar"



Formula 1



Formula 1



Meksika GP



7 s



Verstappen: "Sürekli yeni cezalar icat edip duruyorlar"





Canlı dereceler: MotoGP Malezya GP



MotoGP



MotoGP



Malezya GP



Canlı dereceler: MotoGP Malezya GP

Son Haberler





Russell, Vesti’nin F1 şansını hak ettiğini söyledi: "Takım yönetimiyle kişisel olarak konuştum”



Formula 1



F1 Formula 1



Meksika GP



1 dk



Russell, Vesti’nin F1 şansını hak ettiğini söyledi: "Takım yönetimiyle kişisel olarak konuştum”





Piastri: “Normal şartlar altında Q3’e rahat bir şekilde geçebilmemiz gerekirdi”



Formula 1



F1 Formula 1



Meksika GP



41 dk



Piastri: “Normal şartlar altında Q3’e rahat bir şekilde geçebilmemiz gerekirdi”





Ocon'dan açıklama geldi: "Fiziksel tartışma iddiaları doğru değil"



Formula 1



F1 Formula 1



Meksika GP



7 s



Ocon'dan açıklama geldi: "Fiziksel tartışma iddiaları doğru değil"





Canlı dereceler: MotoGP Malezya GP



MotoGP



MGP MotoGP



Malezya GP



1 dk



Canlı dereceler: MotoGP Malezya GP

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol