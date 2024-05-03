Russell: "Verstappen'le takım arkadaşı olmaya tamamen açığım"

Max Verstappen'in 2024 sezonunun ardından Mercedes'ten gelen teklifi kabul ederek Alman ekibe geçebileceği konuşuluyor.

Max Verstappen'in takıma gelme ihtimaliyle ilgili Russell, "Ben buna varım."

"Lewis'in efsane yıllarının ve zaferlerinin ardından 2022'de Mercedes'e gelmek ve onun bu kadar uzun süre yarıştığı bir takıma katılmak kimse için kolay değildi fakat ben yaptım."

"Kendime güveniyorum. Aynı araçta en iyilere karşı mücadele etmeniz ve neler yapabileceğinizi göstermeniz gerekiyor, bu yüzden Lewis'in son üç yıldır takım arkadaşım olması bana bunu hissettirdi."

"Çok iyi bir takım arkadaşı ve harika bir sürücü oldu. Her hafta birbirimizi zorluyoruz. Bu yüzden Max'i memnuniyetle karşılayacağım çünkü en iyilere karşı yarışmak istiyorum."

"Herkes sahip olduklarını kanıtlamak ister, o yüzden buna açığım." dedi.

George Russell, Mercedes-AMG F1 Team Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Düşüncelerini biraz daha açması istendiğinde Russell, "Daha önce de söylediğim gibi, Mercedes'e katıldığım zaman bu takımla 100'den fazla yarış ve altı şampiyonluk kazanmış bir takım arkadaşıma katıldım."

"Geride kalan 2.5 yıl içinde oldukça iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Bu yüzden Mercedes'e ya da padoktaki herhangi birine bir şey kanıtlamam gerektiğini düşünmüyorum."

"Neler yapabileceğimi biliyorum ve sonuçlar da bunu gösteriyor. Kimse dünyanın en hızlı sürücüsünün kim olduğunu ya da en iyi sürücünün kim olduğunu bilmiyor. Çünkü sadece aracın izin verdiği kadar hızlı gidiyorsunuz."

"Herkes takım arkadaşına göre değerlendirilir ve dediğim gibi, ne kadar iyi bir takım arkadaşı olduğumu biliyorum."

"Tabii ki daha fazlasını göstermek istiyorum, şampiyonluk için savaşmak istiyorum ama Lewis ile birkaç yıldır takım arkadaşı olduğum için kendimi kanıtlamam gerektiğini düşünmüyorum."

Sonrasında takımla F1 testlerine başlayan ve adı 2025 için Mercedes ile anılan Kimi Antonelli de kendisine soruldu.

Russell bununla ilgili şöyle dedi: "Testlerde iyi bir iş çıkardığını duydum fakat tek başınıza sürdüğünüzde kıyaslama yapmak zor oluyor."

"Sadece gerekli deneyimi kazanıyor. Gelecekte bir noktada Mercedes'te olacağına şüphe yok: bu gelecek yıl mı olacak sonraki yıllarda mı? Bence bunu zaman gösterecek. Fakat o harika bir sürücü."

"Alt kategorilerde her şeyi kazandı, bu yüzden onu önümüzdeki yıllarda Formula 1'de en iyilerle yarışırken görmemek için hiçbir neden yok."