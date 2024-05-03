Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Miami GP

Russell: "Verstappen'le takım arkadaşı olmaya tamamen açığım"

Mercedes pilotu George Russell, Max Verstappen'in takıma katılmasının kendisi için bir problem teşkil etmeyeceğini söyledi.

Ezel Tan
George Russell, Mercedes-AMG F1 Team

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Max Verstappen'in 2024 sezonunun ardından Mercedes'ten gelen teklifi kabul ederek Alman ekibe geçebileceği konuşuluyor.

Max Verstappen'in takıma gelme ihtimaliyle ilgili Russell, "Ben buna varım."

"Lewis'in efsane yıllarının ve zaferlerinin ardından 2022'de Mercedes'e gelmek ve onun bu kadar uzun süre yarıştığı bir takıma katılmak kimse için kolay değildi fakat ben yaptım."

"Kendime güveniyorum. Aynı araçta en iyilere karşı mücadele etmeniz ve neler yapabileceğinizi göstermeniz gerekiyor, bu yüzden Lewis'in son üç yıldır takım arkadaşım olması bana bunu hissettirdi."

"Çok iyi bir takım arkadaşı ve harika bir sürücü oldu. Her hafta birbirimizi zorluyoruz. Bu yüzden Max'i memnuniyetle karşılayacağım çünkü en iyilere karşı yarışmak istiyorum."

"Herkes sahip olduklarını kanıtlamak ister, o yüzden buna açığım." dedi.

George Russell, Mercedes-AMG F1 Team

George Russell, Mercedes-AMG F1 Team

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Düşüncelerini biraz daha açması istendiğinde Russell, "Daha önce de söylediğim gibi, Mercedes'e katıldığım zaman bu takımla 100'den fazla yarış ve altı şampiyonluk kazanmış bir takım arkadaşıma katıldım."

"Geride kalan 2.5 yıl içinde oldukça iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Bu yüzden Mercedes'e ya da padoktaki herhangi birine bir şey kanıtlamam gerektiğini düşünmüyorum."

"Neler yapabileceğimi biliyorum ve sonuçlar da bunu gösteriyor. Kimse dünyanın en hızlı sürücüsünün kim olduğunu ya da en iyi sürücünün kim olduğunu bilmiyor. Çünkü sadece aracın izin verdiği kadar hızlı gidiyorsunuz."

"Herkes takım arkadaşına göre değerlendirilir ve dediğim gibi, ne kadar iyi bir takım arkadaşı olduğumu biliyorum."

"Tabii ki daha fazlasını göstermek istiyorum, şampiyonluk için savaşmak istiyorum ama Lewis ile birkaç yıldır takım arkadaşı olduğum için kendimi kanıtlamam gerektiğini düşünmüyorum."

Sonrasında takımla F1 testlerine başlayan ve adı 2025 için Mercedes ile anılan Kimi Antonelli de kendisine soruldu.

Russell bununla ilgili şöyle dedi: "Testlerde iyi bir iş çıkardığını duydum fakat tek başınıza sürdüğünüzde kıyaslama yapmak zor oluyor."

"Sadece gerekli deneyimi kazanıyor. Gelecekte bir noktada Mercedes'te olacağına şüphe yok: bu gelecek yıl mı olacak sonraki yıllarda mı? Bence bunu zaman gösterecek. Fakat o harika bir sürücü."

"Alt kategorilerde her şeyi kazandı, bu yüzden onu önümüzdeki yıllarda Formula 1'de en iyilerle yarışırken görmemek için hiçbir neden yok." 

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Sainz, Audi'nin F1 teklifini reddettiği iddialarını yalanladı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Mercedes, McLaren ve Aston Martin, Miami'ye yeni güncellemeler getirdi

Mercedes, McLaren ve Aston Martin, Miami'ye yeni güncellemeler getirdi

Formula 1
Miami GP
Mercedes, McLaren ve Aston Martin, Miami'ye yeni güncellemeler getirdi
Williams nihayet yedek F1 aracını Miami için hazır hale getirdi

Williams nihayet yedek F1 aracını Miami için hazır hale getirdi

Formula 1
Miami GP
Williams nihayet yedek F1 aracını Miami için hazır hale getirdi
Russell: "Mercedes, Çin'deki hatasını tekrarlamayacak"

Russell: "Mercedes, Çin'deki hatasını tekrarlamayacak"

Formula 1
Miami GP
Russell: "Mercedes, Çin'deki hatasını tekrarlamayacak"

Son Haberler

Mercedes, McLaren ve Aston Martin, Miami'ye yeni güncellemeler getirdi

Mercedes, McLaren ve Aston Martin, Miami'ye yeni güncellemeler getirdi

F1 Formula 1
Miami GP
Mercedes, McLaren ve Aston Martin, Miami'ye yeni güncellemeler getirdi
Williams nihayet yedek F1 aracını Miami için hazır hale getirdi

Williams nihayet yedek F1 aracını Miami için hazır hale getirdi

F1 Formula 1
Miami GP
Williams nihayet yedek F1 aracını Miami için hazır hale getirdi
Russell: "Mercedes, Çin'deki hatasını tekrarlamayacak"

Russell: "Mercedes, Çin'deki hatasını tekrarlamayacak"

F1 Formula 1
Miami GP
Russell: "Mercedes, Çin'deki hatasını tekrarlamayacak"
Williams, Newey ile sözleşme imzalamak için görüşmelerde bulunuyor

Williams, Newey ile sözleşme imzalamak için görüşmelerde bulunuyor

F1 Formula 1
Miami GP
Williams, Newey ile sözleşme imzalamak için görüşmelerde bulunuyor

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye