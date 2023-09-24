Russell, Verstappen'le aradaki farkı görünce epey şaşırmış

İngiliz pilot, pazar günkü Japonya Grand Prix'sine, Lewis Hamilton'ın ardında sekizinci sıradan başlama hakkı kazanmıştı.

Farklı bir düzene sahip Suzuka'nın W14'e pek uymadığı biliniyordu ve bu da Alman üreticinin performansını doğrudan etkiledi.

Sıralama turlarının ardından konuşan Russell, şöyle dedi: "Bunun, yüksek hızlı virajların yanı sıra düşük hızlı virajların da olduğu bu gibi pistlerde nasıl olduğumuzun adil bir temsili olduğunu söyleyebilirim. Farklı tip virajları bir araya getirmekte zorlanıyoruz."

"Oysa, geçen hafta Singapur'da gördüğümüz gibi, tek tip virajın olduğu pistlerde, doğru ayarları yakalayabilir ve yere basma gücünü en iyi noktaya getirebiliriz."

"Yani büyük bir sürpriz değil, aksine beklediğimiz bir şeydi."

Russell, Red Bull ile aradaki farka şaşırdığını gizlemiyor.

"Yarış zor olacak. Bugünkü hız yarın da devam edecek. Aradaki farkın kapanacağını düşünüyorum ama büyük ölçüde değil."

"Sanırım diğer pek çok takıma kıyasla iki sert lastiğimiz var. Yani bu küçük bir avantaj getirebilir. Fakat, yüksek hızda mücadele ediyorsanız, kayarsınız ve lastiklerinizde aşınma başlar, bu nedenle McLaren ve Ferrari'nin muhtemelen bizden daha az aşınmaya sahip olmaması için hiçbir neden yok."

"Belki strateji sayesinde fırsat bulabiliriz ama şimdiye kadar zor bir hafta sonu geçirdik."

"Bunun en iyi olduğumuz pist olmayacağını biliyorduk. McLaren'ın çok hızlı olacağını ve Red Bull'un da normale döneceğini biliyorduk."

"Aradaki fark elbette şoke edici. Ancak herkesin iyi ve kötü pistleri oluyor. Geçen hafta iyi bir piste gittik, bu hafta ise zorlu bir pistteyiz. Dolayısıyla yarın en iyi performansı çıkarmaya çalışacağız ve neler yapabileceğimize bakacağız."