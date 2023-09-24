Russell, Verstappen'le aradaki farkı görünce epey şaşırmış
Mercedes pilotu George Russell, sıralama turlarında Max Verstappen'in bu kadar geride olmasına şaşırdığını söylüyor.
İngiliz pilot, pazar günkü Japonya Grand Prix'sine, Lewis Hamilton'ın ardında sekizinci sıradan başlama hakkı kazanmıştı.
Farklı bir düzene sahip Suzuka'nın W14'e pek uymadığı biliniyordu ve bu da Alman üreticinin performansını doğrudan etkiledi.
Sıralama turlarının ardından konuşan Russell, şöyle dedi: "Bunun, yüksek hızlı virajların yanı sıra düşük hızlı virajların da olduğu bu gibi pistlerde nasıl olduğumuzun adil bir temsili olduğunu söyleyebilirim. Farklı tip virajları bir araya getirmekte zorlanıyoruz."
"Oysa, geçen hafta Singapur'da gördüğümüz gibi, tek tip virajın olduğu pistlerde, doğru ayarları yakalayabilir ve yere basma gücünü en iyi noktaya getirebiliriz."
"Yani büyük bir sürpriz değil, aksine beklediğimiz bir şeydi."
Russell, Red Bull ile aradaki farka şaşırdığını gizlemiyor.
"Yarış zor olacak. Bugünkü hız yarın da devam edecek. Aradaki farkın kapanacağını düşünüyorum ama büyük ölçüde değil."
"Sanırım diğer pek çok takıma kıyasla iki sert lastiğimiz var. Yani bu küçük bir avantaj getirebilir. Fakat, yüksek hızda mücadele ediyorsanız, kayarsınız ve lastiklerinizde aşınma başlar, bu nedenle McLaren ve Ferrari'nin muhtemelen bizden daha az aşınmaya sahip olmaması için hiçbir neden yok."
"Belki strateji sayesinde fırsat bulabiliriz ama şimdiye kadar zor bir hafta sonu geçirdik."
"Bunun en iyi olduğumuz pist olmayacağını biliyorduk. McLaren'ın çok hızlı olacağını ve Red Bull'un da normale döneceğini biliyorduk."
"Aradaki fark elbette şoke edici. Ancak herkesin iyi ve kötü pistleri oluyor. Geçen hafta iyi bir piste gittik, bu hafta ise zorlu bir pistteyiz. Dolayısıyla yarın en iyi performansı çıkarmaya çalışacağız ve neler yapabileceğimize bakacağız."
Son Haberler
Mercedes, pilotları arasındaki anlaşmazlığı çözmeyi hedefliyor
Mercedes, pilotları arasındaki anlaşmazlığı çözmeyi hedefliyor Mercedes, pilotları arasındaki anlaşmazlığı çözmeyi hedefliyor
Alpine: "Gasly ve Ocon'un yerini değiştirmek doğru karardı"
Alpine: "Gasly ve Ocon'un yerini değiştirmek doğru karardı" Alpine: "Gasly ve Ocon'un yerini değiştirmek doğru karardı"
Gasly: "Ocon ile yer değiştirmemiz yarıştan önce konuşulmadı"
Gasly: "Ocon ile yer değiştirmemiz yarıştan önce konuşulmadı" Gasly: "Ocon ile yer değiştirmemiz yarıştan önce konuşulmadı"
Horner: "Perez için Japonya'nın tek iyi yanı Katar'a ceza taşımamak oldu"
Horner: "Perez için Japonya'nın tek iyi yanı Katar'a ceza taşımamak oldu" Horner: "Perez için Japonya'nın tek iyi yanı Katar'a ceza taşımamak oldu"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar