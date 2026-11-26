Formula 1 Katar GP

Russell, Verstappen'in Las Vegas performansını övdü: “İstediğini söyleme lüksüne sahip”

Las Vegas Grand Prix’sinde Max Verstappen ile yaşadığı gerilimin ardından Katar GP basın toplantısında konuşan George Russell, Hollandalı pilotun yarış sonrası sözlerini komik bulduğunu söyledi

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 26 Kas 2026 16:00

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George Russell, Mercedes

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Las Vegas’taki antrenman seansında yaşanan temasın ve yarışın ardından Max Verstappen’in kendisi hakkında sarf ettiği "seviyemin çok altında" ifadesi Katar Grand Prix’si öncesinde yeniden gündeme taşındı. Basın toplantısında konuyla ilgili soruları yanıtlayan Mercedes pilotu George Russell, antrenman seansı sonrası söylediklerinin arkasında durduğunu ancak pistte kazananın Verstappen olduğunu hatırlatarak tartışmayı uzatmak istemediğini dile getirdi: "Açıkçası bu konuda söyleyecek pek fazla şeyim yok. Yarış sonrasındaki bazı yorumları oldukça komik buldum ama günün sonunda inanılmaz bir yarış çıkardı ve kazandı. Dolayısıyla gerçekten istediği her şeyi söyleme lüksüne sahip.”

“Kendi adıma konuşacak olursam, önüme bakıyorum. Antrenman sonrasında söylediklerimin arkasındayım ama piste çıkıp yarışı kazanan oydu, ben değildim.”

“Aramızdaki olay makul ölçüde eğlenceliydi, eminim o da gülmüştür. Benim için yeni bir yarış hafta sonu başlıyor, sadece sürüşe odaklanmak istiyorum ve hafta sonunda elimden gelenin en iyisini yapmayı hedefliyorum."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Pistteki mücadelede iyi bir ilişkinin ne kadar önemli olduğu sorulduğundaysa Russell, rakipleriyle yakın dostluk kurma arayışında olmadığını vurguladı: "Bu açıdan iyi bir ilişkiye sahip olmanın ya da hiç ilişki olmamasının önemli olduğunu sanmıyorum. Günün sonunda hepimiz rekabetçi pilotlarız ve galibiyet için mücadele ediyoruz.”

“Hepimiz pist üstünde birer rakibiz ve birçok açıdan farklıyız, birbirimizle hemfikir olmak zorunda da değiliz. Yani griddeki kimseyle iyi arkadaş olmaya çalışmıyorum. Sadece çalışıyor, önüme bakıyor ve kazanmak için mücadele ediyorum. Durum bu kadar basit."

Pist üstündeki mücadelelerinde Verstappen’in yeteneğine ve başarılarına büyük saygı duyduğunu ifade eden Russell, medyaya karşı fazla açık sözlü davranmasının kendisine zarar verdiğini de itiraf etti: "Pist dışında bir kelime savaşı yürütmüyorum. Sanırım sizinle konuşurken fazla açık ve dürüst olma hatasına düştüm. Tüm medya mensupları ve gazetecilerle iyi bir ilişkim olduğunu hissediyorum fakat bazen tek bir kişiyle konuşmadığımı unutabiliyorum.”

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Manuel Eletto / Getty Images

“Şu an burada sohbet ediyoruz ve aslında sadece size değil, televizyon başındaki milyonlarca insana konuştuğunuzu unutuyorsunuz. Bu samimi bakış açısının beni biraz engellediğini düşünüyorum.”

“Yaşadığımız bu dünyada alınması gereken hayat dersleri var. Birkaç yıl önce Abu Dabi'de Ted Kravitz ve Will Buxton ile durumu açıkça konuşurken onlara kamera arkasında sohbet etmek yerine soruyu kamera önünde sormalarını söylemiştim. Onlar da soruyu kamera önünde sordular ama gerçeği biraz farklı bir yöne çektiler.”

“Gerçek bu olsa da ortaya çıkan tablo gerçekte olduğu gibi yansıtılmıyor. Dolayısıyla bütün bunlar benim için kişisel bir öğrenme süreci oldu."

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- Motorsport.com Ekibi

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