Russell, Verstappen'in Bakü'de sarf ettiği "*** kafalı" sözlerine takılmıyor

Yarışta George Russell’ın Red Bull aracını geçmesiyle ikili temas yaşamıştı ve Verstappen’e göre bu ona tur başına bir saniye mal olmuştu.

Verstappen, Russell’ı geride bırakarak 3. olmayı başarsa da bu, damalı bayrağı gördükten sonra öfkelenmesinin önüne geçmedi.

Sprint yarışından sonra Russell ile kapalı parkta karşılaşan Hollandalı sürücü öfkeli bir şekilde tepki göstermişti.

Red Bull sürücüsü yaklaştıktan sonra Russell, “Yol tutuşum yoktu, lastikler kilitleniyordu.” demişti.

Verstappen, “Hiçbirimizin yol tutuşu yok, hepimizin biraz boşluk bırakması gerekiyor.” diyerek cevap verdi.

Russell, Hollandalı sürücüden uzaklaşırken, “Peki benden ne yapmamı istiyorsun?” dedi.

“O zaman bir dahaki sefere aynısını bekle!” Verstappen, Russell’ın arkasından bağırdı ve ‘s** kafalı’ diyerek konuşmasını bitirdi.

Bu ana geri dönüp baktığında Russell, griddeki kimsenin bilerek birini yarış dışı etmeye çalışmayacağını açıkladı ve Verstappen’in öfkesiyle ilgili ise insanların ‘o anlık sinirle’ böyle şeyler yapabileceğini söyledi.

Russell, Beyond the Grid podcastinde Vertsappen’in söylediklerini hatırlayarak gülümsedi ve şöyle dedi: “Sanırım ‘S’ ile başlayıp, ‘k’ ile bitiyordu!”

“Yani, biliyorsunuz, bu bir yarış. Hepimiz o anın sinirine kapılıyoruz, bazen böyle algılanmasa bile bu fiziksel bir yarış.”

"Stresi, kendi baskınızı ve dışarıdan gelen baskıyı hissediyorsunuz. Hepimiz en iyi işi yapmaya çalışıyoruz ve buna saygı duyuyoruz.”

“Hiçbirimiz bilerek birine çarpmaya veya birini bilerek yarış dışı etmeye çalışmıyoruz.” dedi.

Uzun zamandır arkadaşı olan ve birlikte yarıştığı Charles Leclerc, Lando Norris ve Alex Albon üçlüsünden birisi ya da Verstappen de dahil diğer yaşıtlarından birisinin böyle bir durumda özür dilemelerine gerek olmadığını söyledi.

George Russell, Mercedes-AMG Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

İngiliz sürücü, “Oh, hayır, hiç de bile. Asla özür dilemeyi gerektirecek bir durum yok bence.”

“Birlikte pistte çarpıştığımız bir olay var mı diye düşünüyorum ama böyle bir durum olduğunu sanmıyorum.”

“Fakat ne dediğinin bir önemi yok, bu gibi durumlarda yarışta ya da yarıştan bir saat sonra, bir araya gelirseniz ve kenarda birlikteyseniz, ne söylendiğinin bir önemi yoktur. Köprünün altından çok sular akmıştır ve yolunuza bakarsınız.”

“Biliyorsunuz, sonraki yarışlarda en iyi dost olmaya biliriz ama hepimiz bunun bir yarış olduğunu bilecek olgunluktayız.” dedi.