Prime'a abone ol
Önceki / Norris: "10 - 15 yıl daha McLaren'de yarışabilirim, burada kazanmak istiyorum" Sonraki / Albon: "Azalan rüzgar bize yardım etti"
Formula 1 Haberler

Russell, Verstappen'in Bakü'de sarf ettiği "*** kafalı" sözlerine takılmıyor

George Russell, nisan ayında Bakü’de yaşadıkları olay sonrası Max Verstappen’in kendisine ‘s*k kafalı’ demesine pek takılmadığını söyledi.

Ekleyen:
George Russell, Mercedes-AMG

Yarışta George Russell’ın Red Bull aracını geçmesiyle ikili temas yaşamıştı ve Verstappen’e göre bu ona tur başına bir saniye mal olmuştu.

Verstappen, Russell’ı geride bırakarak 3. olmayı başarsa da bu, damalı bayrağı gördükten sonra öfkelenmesinin önüne geçmedi.

Sprint yarışından sonra Russell ile kapalı parkta karşılaşan Hollandalı sürücü öfkeli bir şekilde tepki göstermişti.

Red Bull sürücüsü yaklaştıktan sonra Russell, “Yol tutuşum yoktu, lastikler kilitleniyordu.” demişti.

Verstappen, “Hiçbirimizin yol tutuşu yok, hepimizin biraz boşluk bırakması gerekiyor.” diyerek cevap verdi.

Russell, Hollandalı sürücüden uzaklaşırken, “Peki benden ne yapmamı istiyorsun?” dedi.

“O zaman bir dahaki sefere aynısını bekle!” Verstappen, Russell’ın arkasından bağırdı ve ‘s** kafalı’ diyerek konuşmasını bitirdi.

Bu ana geri dönüp baktığında Russell, griddeki kimsenin bilerek birini yarış dışı etmeye çalışmayacağını açıkladı ve Verstappen’in öfkesiyle ilgili ise insanların ‘o anlık sinirle’ böyle şeyler yapabileceğini söyledi.

Russell, Beyond the Grid podcastinde Vertsappen’in söylediklerini hatırlayarak gülümsedi ve şöyle dedi: “Sanırım ‘S’ ile başlayıp, ‘k’ ile bitiyordu!”

“Yani, biliyorsunuz, bu bir yarış. Hepimiz o anın sinirine kapılıyoruz, bazen böyle algılanmasa bile bu fiziksel bir yarış.”

"Stresi, kendi baskınızı ve dışarıdan gelen baskıyı hissediyorsunuz. Hepimiz en iyi işi yapmaya çalışıyoruz ve buna saygı duyuyoruz.”

“Hiçbirimiz bilerek birine çarpmaya veya birini bilerek yarış dışı etmeye çalışmıyoruz.” dedi.

Uzun zamandır arkadaşı olan ve birlikte yarıştığı Charles Leclerc, Lando Norris ve Alex Albon üçlüsünden birisi ya da Verstappen de dahil diğer yaşıtlarından birisinin böyle bir durumda özür dilemelerine gerek olmadığını söyledi.

George Russell, Mercedes-AMG

George Russell, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

İngiliz sürücü, “Oh, hayır, hiç de bile. Asla özür dilemeyi gerektirecek bir durum yok bence.”

“Birlikte pistte çarpıştığımız bir olay var mı diye düşünüyorum ama böyle bir durum olduğunu sanmıyorum.”

“Fakat ne dediğinin bir önemi yok, bu gibi durumlarda yarışta ya da yarıştan bir saat sonra, bir araya gelirseniz ve kenarda birlikteyseniz, ne söylendiğinin bir önemi yoktur. Köprünün altından çok sular akmıştır ve yolunuza bakarsınız.”

“Biliyorsunuz, sonraki yarışlarda en iyi dost olmaya biliriz ama hepimiz bunun bir yarış olduğunu bilecek olgunluktayız.” dedi.

paylaşım
yorumlar

Norris: "10 - 15 yıl daha McLaren'de yarışabilirim, burada kazanmak istiyorum"

Albon: "Azalan rüzgar bize yardım etti"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Jamila Rustamova
Steiner, Hulkenberg’in "sandviç" kazasını eleştirdi

Steiner, Hulkenberg’in "sandviç" kazasını eleştirdi

Formula 1
Katar GP

Steiner, Hulkenberg’in "sandviç" kazasını eleştirdi Steiner, Hulkenberg’in "sandviç" kazasını eleştirdi

Norris: "10 - 15 yıl daha McLaren'de yarışabilirim, burada kazanmak istiyorum"

Norris: "10 - 15 yıl daha McLaren'de yarışabilirim, burada kazanmak istiyorum"

Formula 1

Norris: "10 - 15 yıl daha McLaren'de yarışabilirim, burada kazanmak istiyorum" Norris: "10 - 15 yıl daha McLaren'de yarışabilirim, burada kazanmak istiyorum"

Andretti, FIA ve FOM arasında 'politik gerginliğe' sebep olabilir

Andretti, FIA ve FOM arasında 'politik gerginliğe' sebep olabilir

Formula 1

Andretti, FIA ve FOM arasında 'politik gerginliğe' sebep olabilir Andretti, FIA ve FOM arasında 'politik gerginliğe' sebep olabilir

George Russell Daha fazlası
George Russell
Russell: "Hamilton'la birbirimize büyük saygı duyuyoruz"

Russell: "Hamilton'la birbirimize büyük saygı duyuyoruz"

Formula 1
Katar GP

Russell: "Hamilton'la birbirimize büyük saygı duyuyoruz" Russell: "Hamilton'la birbirimize büyük saygı duyuyoruz"

Russell: "FIA ile pilotlar arasında iyi bir iletişim yok"

Russell: "FIA ile pilotlar arasında iyi bir iletişim yok"

Formula 1
Katar GP

Russell: "FIA ile pilotlar arasında iyi bir iletişim yok" Russell: "FIA ile pilotlar arasında iyi bir iletişim yok"

Alonso'nun sözleri, Russell'ın hayata bakışını değiştirmiş

Alonso'nun sözleri, Russell'ın hayata bakışını değiştirmiş

Formula 1

Alonso'nun sözleri, Russell'ın hayata bakışını değiştirmiş Alonso'nun sözleri, Russell'ın hayata bakışını değiştirmiş

Son Haberler

Mercedes: "İki pilotumuzun temas yaşaması, olabilecek en kötü şeydi"

Mercedes: "İki pilotumuzun temas yaşaması, olabilecek en kötü şeydi"

F1 Formula 1
Katar GP

Mercedes: "İki pilotumuzun temas yaşaması, olabilecek en kötü şeydi" Mercedes: "İki pilotumuzun temas yaşaması, olabilecek en kötü şeydi"

Resmi: Hamilton kınama ve para cezası aldı!

Resmi: Hamilton kınama ve para cezası aldı!

F1 Formula 1
Katar GP

Resmi: Hamilton kınama ve para cezası aldı! Resmi: Hamilton kınama ve para cezası aldı!

Russell: "Hamilton'la birbirimize büyük saygı duyuyoruz"

Russell: "Hamilton'la birbirimize büyük saygı duyuyoruz"

F1 Formula 1
Katar GP

Russell: "Hamilton'la birbirimize büyük saygı duyuyoruz" Russell: "Hamilton'la birbirimize büyük saygı duyuyoruz"

Leclerc: "Beklediğimizden çok daha zorlandık"

Leclerc: "Beklediğimizden çok daha zorlandık"

F1 Formula 1
Katar GP

Leclerc: "Beklediğimizden çok daha zorlandık" Leclerc: "Beklediğimizden çok daha zorlandık"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol