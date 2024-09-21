Russell: "Verstappen'e karşı strateji yapabiliriz"
George Russell, sıralama turlarındaki dalgalı performansını değerlendirdi.
George Russell, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Mercedes pilotu George Russell, sıralama turlarının ardından açıklamalarda bulundu. Russell, performansındaki dalgalanmalara dikkat çekerken, Lando Norris’in önde başlaması durumunda mesafeyi açacağına inandığını belirtti.
Ayrıca, Max Verstappen’e karşı stratejik avantajları olduğunu vurguladı."
Russell şunları söyledi: "Günün başında bu sonucu memnuniyetle kabul ederdim."
"3. antrenmandan sonra ise asla kabul etmezdim. Q1'in başında ise yalvarırdım."
"Lando, eğer önde başlar ve mesafeyi açabilirse, o noktada Max’a karşı stratejik bir avantajımız olacak..."
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