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Formula 1 Singapur GP

Russell: "Verstappen'e karşı strateji yapabiliriz"

George Russell, sıralama turlarındaki dalgalı performansını değerlendirdi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
George Russell, Mercedes F1 W15

George Russell, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Mercedes pilotu George Russell, sıralama turlarının ardından açıklamalarda bulundu. Russell, performansındaki dalgalanmalara dikkat çekerken, Lando Norris’in önde başlaması durumunda mesafeyi açacağına inandığını belirtti.

Ayrıca, Max Verstappen’e karşı stratejik avantajları olduğunu vurguladı." 

Russell şunları söyledi: "Günün başında bu sonucu memnuniyetle kabul ederdim."  

"3. antrenmandan sonra ise asla kabul etmezdim. Q1'in başında ise yalvarırdım."

"Lando, eğer önde başlar ve mesafeyi açabilirse, o noktada Max’a karşı stratejik bir avantajımız olacak..."

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