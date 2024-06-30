Russell: "Verstappen ve Norris arasında kaza ihtimali olduğunu biliyordum"
Avusturya GP'de sezonun ilk galibiyetini alan George Russell, son turlarda Max Verstappen ile Lando Norris arasında bir kaza olabileceğini düşündüğünü söyledi.
George Russell, Mercedes-AMG F1 Takımı, 1. pozisyon, kazananlar kupası ile
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Normal şartlarda Avusturya'da galibiyet kazanacak isim Verstappen ve Norris'ten birisi olacak gibi görünüyordu. Verstappen yarışı domine ederken, son pitten sonra Norris mücadeleye dahil oldu.
Norris bir süre liderlik için zorlasa da bir türlü geçip önde kalacak atağı yapamadı. 71 turluk yarışın 64. turunda, daha önce birçok kez yan yana geldikleri 3. virajda Verstappen ve Norris arasında temas yaşandı.
Bu temas sonucunda Verstappen yarışı 5. sırada tamamlarken Norris yarışa veda etti. Kazanın en kazançlı çıkan ismi ise, yarışı 3. sırada tamamlamayı beklerken kazanan Russell oldu.
Yarışın ardından konuşan Russell, "İnanılmazdı. Yarışın başında 3. sırada tutunabilmek için zorlu bir mücadele verdim. Max ve Lando'nun oldukça sert gittiklerini gördüm ve Lando'nun bu galibiyeti isteyeceğini biliyordum."
"Takım bizi bu mücadeleye sokmak için harika bir iş çıkardı. Parçaları toplamak için orada olmalısınız ve biz de oradaydık."
"Onlar [Verstappen ve Norris] kazanmak için gidiyorlardı. Lando ve Max'e bu kadar yakın olduğumuza inanamıyordum. Sadece 12 saniye gerideydik ve bunun [çarpışmanın] bir olasılık olduğunu biliyordum. Her zaman hayal ediyorsunuz."
"En üst basamağa geri döndüğüm için çok gururluyum. Sezon başından bu yana çok fazla ilerleme kaydettik. Son birkaç yarış inanılmazdı. Daha fazlası da gelecek." dedi.
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