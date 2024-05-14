Russell, Verstappen ile takım arkadaşı olmaya sıcak bakıyor
George Russell, Dünya Şampiyonu Verstappen'in Mercedes'e katılmasını memnuniyetle karşılayacağını belirtti.
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Mercedes, 2025 yılında takımdan ayrılıp Ferrari'ye katılacak olan Hamilton'ın yerini dolduracak bir pilot arıyor.
Mercedes takım patronu Toto Wolff, Verstappen'i takımında görmek istediğini açıkça belirtti ancak bu durum Red Bull yöneticisi Oliver Mintzlaff'tan eleştirilmesine neden oldu. Mintzlaff, Wolff'ün Verstappen'e olan bu açık ilgisini saygısızlık olarak nitelendirdi.
Verstappen 2022 yılında, 2028 yılının sonuna kadar kendisini Red Bull'a bağlayacak olan sözleşmeye imza attı ancak takımda yaşanan iç sorunlar ve özellikle de Newey'in ayrılık kararı Verstappen'in geleceğiyle ilgili spekülasyonlar yarattı.
Her ne kadar Mercedes'e erkenden geçişinin pek mümkün olmayacağı gözükse de Russell, üç kez dünya şampiyonu olan Verstappen'in takıma katılmasını memnuniyetle karşılayacağını belirtti.
Russell, "Ben buna varım. Lewis'in efsane zaferlerinin ardından 2022 yılında Mercedes'e gelmek de çok büyük bir şeydi."
"Kendime güveniyorum ve aynı araçla en iyilere karşı mücadele etmeniz, neler yapabileceğinizi göstermeniz gerekiyor. Bu yüzden Lewis'i son 3 yıldır takım arkadaşım olarak görmekten memnunum. O hem inanılmaz bir pilot hem de inanılmaz bir takım arkadaşı."
"Her hafta birbirimizi zorluyoruz ve Max'i memnuniyetle karşılayacağım. En iyilerle mücadele etmek istiyorum. Herkes sahip olduğu yeteneği kanıtlamak ister." dedi.
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
Newey'nin Red Bull'dan ayrılışının etkisine değinen Russell, “Kendisi saygı duyduğum biri. Sporda başardığı her şeyle kendi başına bir efsane."
"Bu durum bizde bir değişiklik yaratmayacak, tabii ki gizli bir durum yoksa ve Mercedes'e gelmiyorsa."
"20 yıl boyunca takıma olan sadakatini görmek çok güzel. Lewis'de 12 yıldır Mercedes'te."
"Bazen insanlar değişime ihtiyaç duyuyor ve değişim her iki taraf için de yeni bir başlangıç. Bundan sonra neler olacağını görmek ilginç olacak." dedi.
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