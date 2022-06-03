Russell: "Şampiyonluk mücadelesinde olmak istiyorum"
George Russell, Mercedes lider takımlar ile mücadele edemese de şimdiye kadarki performans seviyesinden memnun olduğunu söyledi.
Williams ile üç yılın ardından geçtiğimiz yılın sonunda Mercedes'e geçen Russell, yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ın yanında zorlanacağını düşünenlere aksini kanıtladı.
Mercedes, sekiz kez takımlar şampiyonu olduktan sonra form kaybetse de Russell, 2022'deki performansından memnun olduğunu söyledi.
İngiliz pilot şu anda 84 puana sahip ve takım arkadaşı ile arasında 34 puan fark var. Ayrıca bu yıl tüm yarışlarda ilk beşte finiş gören tek pilot.
Russell, RacingNews365.com'dan alıntılanan haberde şunları söyledi: ""Sanırım bana sezon öncesinde yedi yarış yapıldığını ve benim bir galibiyetim olmayacağını söyleseydiniz kesinlikle biraz hayal kırıklığına uğrardım."
"Fakat aracın temposu ve takım olarak nerede olduğumuz göz önünde bulundurulursa performansımdan memnunum."
"Bence maksimum sonuçları aldık. Daha iyi sonuçlar alabileceğimiz yarışlar olduğunu düşünmüyorum ama kesinlikle gelişime yer var."
Russell, Ferrari ve Red Bull sürücüleri ile şampiyonluk mücadelesinde yer almak istediğini de sözlerine ekledi.
Russell, "Aracı ve lastikleri daha fazla anladıkça, daha fazlasını istiyorsunuz ve ben bu şampiyonluk mücadelesinde olmak istiyorum."
"Özellikle de Red Bull'da Max ve şu anda Ferrari ile son derece iyi bir iş çıkaran Charles'a karşı gelmeyi."
"Fakat takım olarak zorlamaya devam etmeliyiz, şahsen ben de zorlamaya devam etmeliyim. Böylece daha fazlası gelecek." dedi.
Bu sezon Hamilton'ı geride bırakan Russell, Mercedes W13'ten daha fazlasını çıkarabileceğini hissettiğini ve takım arkadaşını yenmek gibi özel bir amacı olmadığını açıkladı.
Russell, "Sadece kendime odaklanıyorum ve olabildiğince iyi bir iş yapmaya çalışıyorum. Bu beni nereye getirirse, ona göre değerlendiriyorum."
"Elbette kendime inanıyorum ve hâlâ geliştirecek çok şeyim var. Paketi tamamıyla optimize ettiğimi düşünmüyorum."
"Lewis'e kıyasla birkaç açıdan geliştirecek alanlarım var ve bu sezonun ilerleyen zamanlarında neler verebileceğimi görmek için bana heyecan veriyor." dedi.
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