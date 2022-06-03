Russell: "Şampiyonluk mücadelesinde olmak istiyorum"

Williams ile üç yılın ardından geçtiğimiz yılın sonunda Mercedes'e geçen Russell, yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ın yanında zorlanacağını düşünenlere aksini kanıtladı.

Mercedes, sekiz kez takımlar şampiyonu olduktan sonra form kaybetse de Russell, 2022'deki performansından memnun olduğunu söyledi.

İngiliz pilot şu anda 84 puana sahip ve takım arkadaşı ile arasında 34 puan fark var. Ayrıca bu yıl tüm yarışlarda ilk beşte finiş gören tek pilot.

Russell, RacingNews365.com'dan alıntılanan haberde şunları söyledi: ""Sanırım bana sezon öncesinde yedi yarış yapıldığını ve benim bir galibiyetim olmayacağını söyleseydiniz kesinlikle biraz hayal kırıklığına uğrardım."

"Fakat aracın temposu ve takım olarak nerede olduğumuz göz önünde bulundurulursa performansımdan memnunum."

"Bence maksimum sonuçları aldık. Daha iyi sonuçlar alabileceğimiz yarışlar olduğunu düşünmüyorum ama kesinlikle gelişime yer var."

Russell, Ferrari ve Red Bull sürücüleri ile şampiyonluk mücadelesinde yer almak istediğini de sözlerine ekledi.