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Formula 1 Las Vegas GP
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Russell: "Verstappen ile yaşadığım olay tamamen benim hatamdı"

George Russell, Max Verstappen ile yaşadığı temasta hatanın tamamen kendisine ait olduğunu kabul ediyor.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
Yayın tarihi
George Russell, Mercedes F1 W14

İkili yarışın ortalarında pozisyon mücadelesi verirken Verstappen 26. turda Russell'ı geçmeye çalışırken aralarında temas yaşandı.

Verstappen ön kanadına hasar verse de zafere ulaşmayı başarırken, Russell temas nedeniyle hatalı bulundu ve 5 saniye zaman cezası aldı.

Russell yarış sonunda çizgiyi dördüncü sırada geçti ancak aldığı ceza onu takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın arkasında sekizinci sıraya geriletti.

Olayı değerlendiren Russell, "Bu hafta sonu yine büyük bir fırsatı kaçırdım. Max ile yaşadığım olay tamamen benim hatamdı. Onu görmedim, 11. viraj civarında tamamen kör noktamdaydı."

"Orada geçiş yapmasını gerçekten beklemiyordum çünkü sonrasında DRS'li uzun bir düzlük var."

"Kolayca podyum kazanabilirdik ama sekizinci sıraya düştük hızımız yüksekti ama Red Bull'lar ve Ferrari'ler kadar güçlü değildi."

"Bence hızlı bir aracınız olduğunda şans her zaman sizden yanadır ve geri düştüğünüzde de şans asla sizden yana değildir."

"Sonuç olarak, zorlamaya devam etmeli, önümüzdeki hafta neler yapabileceğimizi görmeliyiz." dedi.

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