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Russell: "Max sürekli sızlanıyor, çünkü daha çok para istiyor"

Mercedes pilotu George Russell, sürekli Formula 1'in gidişatından yakınan Max Verstappen'in daha fazla para istediği için sürekli ters yorumlar yaptığını şakayla karışık olarak dile getiriyor.

Alex Kalinauckas
Ekleyen:
George Russell, Mercedes-AMG, Max Verstappen, Red Bull Racing

Çarşamba günü açıklanan 2024 takvimi şimdiden tartışmaların odağında, nitekim Japonya GP'sinin tarihinin Nisan ayına çekilmesi, üç Cumartesi yarışı ve yarış sayısının 24'e yükselmesi gibi önemli değişiklikler mevcut.

Pilotların bu değişikliklerden memnun kalmadığını söyleyebiliriz, özellikle Verstappen sık sık sesini yükseltmekte ve bu gidişle erkenden emekliye ayrılacağını dile getirmekte.

Verstappen'in bu yorumlarına şakayla karışık bir cevap veren Russell ise her şeye rağmen yarışmayı çok sevdiğini belirtiyor.

Russell, "Sevdiğim işi yapıyorum ve bir dereceye kadar 'ne kadar çok, o kadar iyi' diye hissediyorum."

"Max ise bence daha fazla para istediği için sızlanıyor! Ancak gridin en çok kazanan pilotu olarak bunu sonuna kadar hak ediyor."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Umarım emekli olmaz ve umarım ben yarıştığım sürece o da yarışır -çünkü dünyanın en iyi pilotlarına karşı mücadele etmek istiyorum.

"Şu anda Lewis [Hamilton] ile kafa kafaya mücadele ediyorum, bunu Max, Charles [Leclerc] ve Lando [Norris] ile de yapabilmek istiyorum."

"Şu anda spor olarak gerçekten harika bir yerdeyiz, ancak sürekli takvimi genişletmeye ve yarış sayısını arttırmaya devam edemeyiz."

"Yapılması gereken, takvime bir yarış eklemek için bir yarış çıkarmak. Şu anda sadece yarış sayısını arttırıyoruz, yani git gide daha çok mesai yapıyoruz. Red Bull için de durum aynı."

"Eğer [pilotların] başka işleri de olmasaydı, eminim ki her hafta sonu yarışmak isterdik." 

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