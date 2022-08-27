Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Leclerc: "Verstappen'in hızı devam ederse podyuma çıkmak mümkün olmayabilir" Sonraki / Wolff: "Son 10 senedir geçirdiğimiz en kötü sıralamalardı, bu kabul edilemez"
Formula 1 / Belçika GP Haberler

Russell: "Verstappen 15.likten rahat bir şekilde kazanabilir"

Mercedes pilotu George Russell, Red Bull pilotu Max Verstappen'in Belçika GP'ye 15. sıradan başlayacak olsa da yarışı rahat bir şekilde kazanabileceğini düşünüyor.

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Luke Smith
, Grand prix editor
Çeviren:
Abdullah Çelik
Russell: "Verstappen 15.likten rahat bir şekilde kazanabilir"
Haberi dinle

Verstappen, bugün yapılan sıralamaları domine etti ve seansı en yakın rakibi Carlos Sainz'ın 0.6 sn önünde ilk sırada tamamladı. Ancak Verstappen güç ünitesi değişikliği nedeniyle cezalı olduğu için yarışa 15. sıradan başlayacak ve bu sayede yarışa ilk sıradan başlayacak isim Sainz olacak.

Genelde yarışa bu kadar geriden başlayan pilotlar, DRS açılana kadar genelde liderden 10 sn civarında fark yiyor. Ancak Verstappen, temiz bir ilk tur geçirirse bu kaybı azaltabilir.

Russell, "Max'in yağ gibi akacağını ve yarışı muhtemelen çok rahat bir şekilde kazanacağını düşünüyorum."

"O ve Red Bull, herkesin aşırı ilerisinde. Dürüst olmak gerekirse, Charles ne yapabilir gerçekten bilmiyorum." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Verstappen ise kazanma şansı olup olmadığı sorulduğunda, "İyi olan araçla podyum minimum sonuç olmalı. Podyumda olmamak üzücü olur." demişti.

6 pilotun grid cezasının olduğu hafta sonunda Mercedes pilotları pek bekleneni veremediler. Mercedes, Spa-Francorchamps'ta haftanın başından beri yavaş kaldı ve Lewis Hamilton ile Russell ancak 7 ve 8. oldular. Alpine'den Fernando Alonso bu iki ismi geçmeyi başardı ve cezaların ardından yarışa 3. sıradan başlayacak.

Russell, Macaristan'da pole pozisyonunu kazanmalarına rağmen bu hafta sonu lastikleri doğru aralığa getirmekte zorlandıklarını söyledi.

Russell, "Fernando'nun önünde olmamız gerektiğini düşünüyorum ve muhtemelen yarışı ilk dörtlünün arkasında ve diğer herkesin önünde, hiç kimsenin olmadığı bir yerde tamamlayacağız."

"2 sn geride olan bir araca sahip olmadığımızı biliyoruz, bu yüzden açık bir şekilde bugün her şeyi doğru yapamadık. Bu tek seferlik olmalı ancak yine de son yarışta pole pozisyonunda olunca bunu kabullenmek biraz zor oluyor." dedi.

paylaşım
yorumlar

Alakalı video

Leclerc: "Verstappen'in hızı devam ederse podyuma çıkmak mümkün olmayabilir"
Önceki haber

Leclerc: "Verstappen'in hızı devam ederse podyuma çıkmak mümkün olmayabilir"
Sonraki haber

Wolff: "Son 10 senedir geçirdiğimiz en kötü sıralamalardı, bu kabul edilemez"

Wolff: "Son 10 senedir geçirdiğimiz en kötü sıralamalardı, bu kabul edilemez"
Daha fazlası
Filip Cleeren
Hamilton, kendisine "aptal" diyen Alonso için: "Benim hakkımdaki düşüncelerini açığa çıkarması iyi oldu" Belçika GP
Formula 1

Hamilton, kendisine "aptal" diyen Alonso için: "Benim hakkımdaki düşüncelerini açığa çıkarması iyi oldu"

Ferrari: "Bütçe sınırının takibi konusundaki soru işaretleri devam ediyor"
Formula 1

Ferrari: "Bütçe sınırının takibi konusundaki soru işaretleri devam ediyor"

2023 taban kurallarındaki geç değişiklik, büyük takımları olumsuz etkiler mi?
Formula 1

2023 taban kurallarındaki geç değişiklik, büyük takımları olumsuz etkiler mi?

George Russell Daha fazlası
George Russell
Russell: “Spa’da getirilecek olan taban sınırlamaları, Mercedes’i yarışa ortak edebilir” Belçika GP
Formula 1

Russell: “Spa’da getirilecek olan taban sınırlamaları, Mercedes’i yarışa ortak edebilir”

Russell: “Macaristan’daki pole pozisyonu, Mercedes’in konseptine olan inancı haklı çıkarıyor” Macaristan GP
Formula 1

Russell: “Macaristan’daki pole pozisyonu, Mercedes’in konseptine olan inancı haklı çıkarıyor”

Russell: "Yarış tempomuz sıralama tempomuzdan daha iyi olursa şoke olurum" Macaristan GP
Formula 1

Russell: "Yarış tempomuz sıralama tempomuzdan daha iyi olursa şoke olurum"

Son Haberler

Ocon: "Takıma katıldığımdan beri en iyi hafta sonumdu"
Formula 1 Formula 1

Ocon: "Takıma katıldığımdan beri en iyi hafta sonumdu"

16. başladığı yarışta iyi bir tırmanış göstererek puan alan Esteban Ocon, Renault/Alpine kariyerinin ve bu sezonun en iyi hafta sonunu geride bıraktığını düşünüyor.

Horner: "Bu zafer, Red Bull'un F1'deki en büyük başarılarından birisi"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Bu zafer, Red Bull'un F1'deki en büyük başarılarından birisi"

Red Bull takım patronu Christian Horner, Max Verstappen ve Sergio Perez'in Belçika Grand Prix'sindeki dublesini, takımın Formula 1'deki en iyi sonuçlarından biri olarak yorumluyor.

Norris: "DRS treninde kaldım, bir şey yapamadım"
Formula 1 Formula 1

Norris: "DRS treninde kaldım, bir şey yapamadım"

McLaren pilotu Lando Norris, gerilerden başladığı Belçika GP'de düzlükte kendilerinden daha hızlı araçların arkasında DRS treninde takılı kaldığını, bu yüzden pek bir şey yapamadıklarını söyledi.

Ferrari: "Leclerc'in hız cezasına sensör sorunu yol açtı"
Formula 1 Formula 1

Ferrari: "Leclerc'in hız cezasına sensör sorunu yol açtı"

Ferrari, Charles Leclerc'in fren kanalına sıkışan vizör bandından kaynaklanan bir sensör arızasının, pit yolunda olması gerekenden daha hızlı gitmesine yol açtığına inanıyor.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.