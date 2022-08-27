Russell: "Verstappen 15.likten rahat bir şekilde kazanabilir"

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Verstappen, bugün yapılan sıralamaları domine etti ve seansı en yakın rakibi Carlos Sainz'ın 0.6 sn önünde ilk sırada tamamladı. Ancak Verstappen güç ünitesi değişikliği nedeniyle cezalı olduğu için yarışa 15. sıradan başlayacak ve bu sayede yarışa ilk sıradan başlayacak isim Sainz olacak.

Genelde yarışa bu kadar geriden başlayan pilotlar, DRS açılana kadar genelde liderden 10 sn civarında fark yiyor. Ancak Verstappen, temiz bir ilk tur geçirirse bu kaybı azaltabilir.

Russell, "Max'in yağ gibi akacağını ve yarışı muhtemelen çok rahat bir şekilde kazanacağını düşünüyorum."

"O ve Red Bull, herkesin aşırı ilerisinde. Dürüst olmak gerekirse, Charles ne yapabilir gerçekten bilmiyorum." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Verstappen ise kazanma şansı olup olmadığı sorulduğunda, "İyi olan araçla podyum minimum sonuç olmalı. Podyumda olmamak üzücü olur." demişti.

6 pilotun grid cezasının olduğu hafta sonunda Mercedes pilotları pek bekleneni veremediler. Mercedes, Spa-Francorchamps'ta haftanın başından beri yavaş kaldı ve Lewis Hamilton ile Russell ancak 7 ve 8. oldular. Alpine'den Fernando Alonso bu iki ismi geçmeyi başardı ve cezaların ardından yarışa 3. sıradan başlayacak.

Russell, Macaristan'da pole pozisyonunu kazanmalarına rağmen bu hafta sonu lastikleri doğru aralığa getirmekte zorlandıklarını söyledi.

Russell, "Fernando'nun önünde olmamız gerektiğini düşünüyorum ve muhtemelen yarışı ilk dörtlünün arkasında ve diğer herkesin önünde, hiç kimsenin olmadığı bir yerde tamamlayacağız."

"2 sn geride olan bir araca sahip olmadığımızı biliyoruz, bu yüzden açık bir şekilde bugün her şeyi doğru yapamadık. Bu tek seferlik olmalı ancak yine de son yarışta pole pozisyonunda olunca bunu kabullenmek biraz zor oluyor." dedi.