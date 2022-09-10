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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Russell: "Verstappen 15. tur civarı hepimizi geçecek"

Mercedes pilotu George Russell, yarışı Max Verstappen'in önünde bitirebileceğine inanmıyor ve mevcut performanslarından ötürü hayal kırıklığı yaşıyor.

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Russell: "Verstappen 15. tur civarı hepimizi geçecek"
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George Russell, sıralama turlarında liderin 1.3 saniye gerisinde altıncı olmasına rağmen, bazı pilotların grid cezaları ile geriye düşmesi sebebiyle pazar günü ikinci sıradan başlayacak.

Son yarışlarda iyi bir performans çizen Mercedes için mevcut durum epey hayal kırıklığı yaratıyor.

İngiliz pilot, sıralama turlarının ardından, "Dürüst olmak gerekirse, iyi bir gün geçiremedik. Sıralama turlarının ilk bölümü oldukça iyiydi, Ferrari'nin sadece birkaç ondalık gerisindeydik ve bu pozisyonları korumak için gerçek bir fırsatımız olduğunu düşündüm."

"Onlara en fazla 0.4 saniye kaybedeceğimizi düşünmüştüm fakat 1.4 saniye kaybettik. Bu tabii ki iyi bir durum değil."

"Ancak Norris ve Alonso'nun önümüze geçememesine sevindim çünkü yarınki yarışta ikincilik için yoğun bir savaş olacak."

"Çok büyük bir hayal kırıklığına uğradığımı söyleyemem ama bu kadar geri kalmış olmamız üzücü. Bu, aracın özelliklerini anlamamıza yardımcı olmuyor."

"Karşı karşıya olduğumuz zorlukları mümkün olan en iyi şekilde ele almamız gerekiyor."

"Leclerc ve Verstappen ile yarışabileceğimizi düşünmek isterdim ama görünüşe göre bunu yapamayacağız, bizden çok daha hızlılar."

"Yine de yarış için minimum hedefimiz podyuma çıkmak olacak, bu yüzden umarım yarın iyi bir başlangıç yapabilir ve doğrudan mücadeleye girebiliriz." dedi.

Red Bull'un performansı sorulduğunda ise Russell, "Max ve Red Bull'un nasıl bir performans sergileyeceği bizi pek ilgilendirmiyor, çünkü Max her halükarda yarışı bizim önümüzde bitirecek. Muhtemelen 15. turda bizim önümüzde olacak."

"Burada geçiş yapmanın Spa'daki kadar kolay olduğunu sanmıyorum ama o kadar hızlılar ki yine de herkesi geçecekler." dedi.

George Russell, Mercedes W13

George Russell, Mercedes W13

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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