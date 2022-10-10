Russell ve Vettel, piste araç girmemesi konusunda FIA'ya baskı yapacaklar

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Tartışmalı geçen Japonya GP, Max Verstappen'in şampiyonluğu ve bir kez daha işlevsiz kalan yağmur lastiklerinin yanı sıra ciddi bir güvenlik açığıyla da hatırlanacak.

İlk turda kızaklama yaşayan ve pistin sol tarafındaki bir bariyere çarparak yarış dışı kalan Carlos Sainz'ın aracının bir kısmı pist üstünde kalıyordu, dolayısıyla aracın çekilmesi için önce güvenlik aracı, sonrasında ise kırmızı bayrak çıktı.

Sorun, kırmızı bayrak kararı çıktıktan hemen sonra piste bir kurtarma aracının girmesiydi, bu sırada görüş kısıtlıydı ve pist henüz boşalmamıştı, ufak bir hata dahi büyük bir felakete yol açabilirdi -hatta Pierre Gasly bir felaketten son saniyede kurtulduğunu söylüyor.

Neredeyse tüm pilotlar bu durumu "kabul edilemez" olarak nitelendirilirken, Russell ve Vettel bu tür olayların son zamanlarda brifinglerde ve GPDA (Grand Prix Sürücüleri Birliği) toplantılarında düzenli olarak konuşulan bir konu olduğunu belirtenler arasındaydı.

Russell, kırmızı bayrak periyodu sırasında FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem ile telefonda görüşmeye çalıştı, ancak yarışın yeniden başlayacağı anonsu nedeniyle garaja dönmek zorunda kaldı.

Konu hakkında Motorsport.com'a konuşan Russell, "Sanırım bu hafta brifing esnasında bu konu hakkında konuştuk, çünkü Singapur'da [Yuki] Tsunoda'nın yaptığı kaza sonrasında piste yine kurtarma aracı girmişti ve bu sırada insanlar kuru zemin lastiklerine geçiyorlardı."

"Pilotlar olarak bunun olmasını asla istemediğimizi ifade ettik, sadece bir hafta önceydi. Bir hafta sonra yaşananlar, koşullar ve geçmiş de göz önüne alındığında, büyük hayal kırıklığı yaratıyor.

"Elbette FIA ile konuşacağız. Bizim görüşümüze göre her şey açık: pistte kurtarma aracı istemiyoruz. Eğer kurtarma aracına ihtiyacınız varsa kırmızı bayrak çekebilirsiniz." dedi.

Bu talebin kuru zeminde de geçerli olmasını isteyip istemedikleri de sorulan Russell, "Bilmiyorum, ancak ıslak zeminde hiçbir şekilde kurtarma aracı istemiyoruz. Yine de piste bir kurtarma aracı sokmak için hiçbir neden göremiyorum. Bunun gerçekleştiği durumlarda ise azami hız sınırına ihtiyaç var."

"Ama bence riske gerek yok. Daha önce de söylediğimiz gibi, güvenlik aracı koşulları altında araçları kontrol etmek bazen epey zorlaşıyor. Bu yüzden güvenlikten bahsediyoruz, güvenlik için yavaş gitmekten bahsediyoruz" dedi.

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Vettel ise diğer birçok sürücü gibi 2014 Japonya GP'sini ve Jules Bianchi'nin vefatına neden olan kazayı örnek gösterdi.

Motorsport.com'a konuşan Vettel, "Bu kabul edilebilir bir şey değil. Henüz brifinginde de bunu konuştuk, bu koşullarda piste asla kurtarma aracı girmemeli, güvenlik aracı varken bile."

"Bugün, işlerin ters gidebileceği tuhaf günlerden birisiydi, bunun farkında olmalıyız. Yaşananların bedelini biri ağır ödeyebilirdi; gönüllü olarak burada bulunan ve harika bir iş çıkaran bir görevli veya bir pilot."

"En ufak yaralanmalara bile asla gerek yok, ancak sekiz yıl önce çok travmatik bir sahne yaşadık, bunun tekrarlanması an meselesiydi."

Gridin en tecrübeli ismi Fernando Alonso ise güvenliği arttırmak için FIA'ya yardım etmeye hazır olduklarını vurguladı.

İspanyol pilot "Herkes için zor bir yarıştı, bu yüzden FIA'ya yardım etmeye hazırız. 2014'ten sonra bunun bir daha asla tekrarlanmayacağı konusunda hemfikirdik, ancak tekrarlandı."

"Dolayısıyla bunun son, son, son [kez] yaşandığından emin olmak için birlikte çalışmamız gerekiyor."

"Bu kesinlikle kabul edilemez. Ancak aynı zamanda kurtarma aracının neden orada olduğunu, kararı kimin verdiğini, bir şeyi yanlış anlayıp anlamadıklarını ve kurtarma aracının yarış direktöründen izin almadan dışarı çıkıp çıkmadığını anlamamız gerekiyor."

"Dolayısıyla net bir açıklama yapılana kadar, ki bunu talep edeceğiz, çok fazla yorum yapamayız." dedi.