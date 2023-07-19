Russell ve Verstappen, daha yüksek sesli motorlar istiyor

Mevcut 1.6 litrelik V6 motor formülü 110-120 desibel arasında değişse de, eskiden doğal emişli V8 ve V10 motorların çıkardığı seslerden çok farklı.

F1 CEO'su Stefano Domenicali, yeni motorların elektrifikasyon ve enerji teknolojileri nedeniyle kaybolan yüksek sesin bir kısmını geri getireceği sözünü verdi.

Russell, Domenicali'nin iddiası hakkında şunları söyledi: "Sanırım bunu hepimiz memnuniyetle karşılayacağız. Bence ses ile hız algısı bir şekilde birlikte gidiyor."

"İngiltere'de Citroën Saxo adında bir araba vardı. İnsanlar bu arabaya devasa bir egzoz takarlardı ve kilometrelerce öteden sesini duyardınız. Bunun bir Ferrari olduğunu düşünürdünüz ama aslında Saxo'ydu."

"Bence pistte o gürültüyü istediğimizi söyleyebiliriz. Bu kararı kesinlikle memnuniyetle karşılıyorum."

Verstappen de F1 araçlarının daha büyüleyici bir sese sahip olması gerektiğini destekliyor ve sesin, pistin kilometrelerce dışından duyulabildiği günleri geri istiyor.

"Bunun ne kadar gerçekleşeceğini merak ediyorum ama eskiden padoka girdiğinizde, hızlar şu ankinden çok daha yavaş olsa bile sesleri duyduğunuzda 'Vay canına, bu inanılmaz!' derdiniz."

"Yani evet, sesin bunda kesinlikle çok büyük bir etkisi var. Dolayısıyla bu adımı kesinlikle memnuniyetle karşılarım."