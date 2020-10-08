Russell ve Stroll: “Corberi’nin davranışı kabul edilemez”

FIA KZ Karting Dünya Şampiyonası finallerinde yarış dışı kaldıktan sonra kartının ön tamponunu rakibi Paolo Ippolito’ya fırlatan Corberi, yarış sonrasında da rakibine fiziksel saldırıda bulunmuştu.

23 yaşındaki Corberi, sonrasında özür dilemiş ve bir daha yarışmama yemini etmişti.

Williams F1 sürücüsü Russell, Corberi’nin yaptıklarını “kabul edilemez” olarak niteledi.

Russell, “Öncelikle, pistin o noktasında bekleyerek kendisini büyük bir tehlikeye soktu.”

“Sonrasında yaptıklarıyla da bir başkasını büyük bir tehlikeye soktu.”

“Açıkçası, sonrasında pitlerde yaşananlar ise hayatın hiçbir alanında kabul edilemez şeylerdi. Motor sporları inanılmaz tutkulu bir şey ancak bu şekilde hareket etmesinin hiçbir mazereti olamaz.”

“FIA’nın doğru cezaları vereceğine güveniyorum. Yaptıklarından dolayı özür dilediğini ve karting yapmayı bırakacağını belirttiğini biliyorum. Eğer devam etseydi, kesinlikle bir men cezası alacağına eminim.”

“Onunla, karting kariyerimde 3-4 sene boyunca yarıştım. Onun bu tarafını gerçekten hiç bilmiyordum. Her zaman temiz yarışırdı ve iyi bir sürücüydü, hep gridin önlerinde yer alırdı.”

“Onun bu yüzünü hiç görmemiştim.” şeklinde konuştu.

Daha önce Corberi’yle yarışan bir diğer isim olan Racing Point sürücüsü Stroll ise bu konuda, “Tamamen çizgiyi aştı.”

“Bu, kötü bir örnek. Pist dışında şiddete hiç gerek yok. FIA’nın bu konuyla ilgileneceklerini düşünüyorum ve bunun gibi bir şeyin ele alınması ve yapılan davranışlar için ceza verilmesi gerekiyor.”

Stroll’ün takım arkadaşı Sergio Perez de bu olayın genç nesiller için kötü bir örnek olduğunu ve Corberi’nin hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını riske attığını söyledi.