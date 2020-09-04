Russell ve Ricciardo üçüncü motora geçtiler

İtalya GP geleneksel olarak sürücülerin motor değişikliği yaptığı pistlerden bir tanesi oluyor çünkü geçiş yapmak, uzun düzlükler nedeniyle nispeten daha kolay.

Bu hafta sonu iki aracın güç ünitesinde değişiklik yapıldı.

Hem Ricciardo hem de Russell, bu hafta sonu üçüncü içten yanmalı motor, turbo ve MGU-H ünitelerine geçiş yaptılar.

Ayrıca Ricciardo, üçüncü MGU-K ünitesine de geçiş yaptı.

Yarınki sıralama turlarından önce bazı araçlarda daha değişim yapılması bekleniyor.