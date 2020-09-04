Russell ve Ricciardo üçüncü motora geçtiler
paylaşım
yorumlar
Williams F1 pilotu George Russell ve Renault pilotu Daniel Ricciardo, bu hafta sonu yeni güç ünitesi parçalarıyla yarışacaklar.
İtalya GP geleneksel olarak sürücülerin motor değişikliği yaptığı pistlerden bir tanesi oluyor çünkü geçiş yapmak, uzun düzlükler nedeniyle nispeten daha kolay.
Bu hafta sonu iki aracın güç ünitesinde değişiklik yapıldı.
Hem Ricciardo hem de Russell, bu hafta sonu üçüncü içten yanmalı motor, turbo ve MGU-H ünitelerine geçiş yaptılar.
Ayrıca Ricciardo, üçüncü MGU-K ünitesine de geçiş yaptı.
Yarınki sıralama turlarından önce bazı araçlarda daha değişim yapılması bekleniyor.
Önceki haber
Perez: "Red Bull sorun yaşadığında, Racing Point podyuma çıkmalı"
Sonraki haber
İtalya GP 1. antrenman: Bottas lider, Verstappen kaza yaptı!
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Çok Okunanlar Bugün
Son Haberler
Russell ve Ricciardo üçüncü motora geçtiler
paylaşım
yorumlar
Çok Okunanlar
Slayt Şov