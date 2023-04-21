Russell ve Norris, antrenman sürelerinin azaltılmasını destekliyor

F1 CEO'su Stefano Domenicali SportTV'ye verdiği bir röportajda serbest antrenmanların hakkında şunları söylemişti: "Mühendisler için çok faydalı olan ancak taraftarların hoşlanmadığı serbest antrenman seanslarının kaldırılmasını destekliyorum."

Bir saatlik üç seansın kaldırılmasını savunanlar tarafından antrenmanların, mühendislerin ve pilotların elindeki verilerin hata yapma olasılığının artmasına sebep olduğu düşünülüyor.

Mercedes pilotu Russell, deneyimli F1 pilotlarının fazladan tura ihtiyaç duymadığını, bu nedenle F2 ve F3 destek kategorilerine daha fazla pist süresi sağlanması gerektiğini düşünüyor.

Üç antrenman seansının gerekli olup olmadığı sorusuna Russell, "Cevabım hayır. Tabii ki ne kadar çok antrenman yaparsanız, o kadar hızlanırsınız ve araçla o kadar rahat olursunuz."

"Ama burada, F3 ve F2 kategorilerinde sahip olunanın üç katı kadar antrenman yapmanın doğru olduğunu düşünmüyorum."

"Daha fazla antrenman yapması gerekenler onlar olmalı, çünkü daha az yarışa katılıyorlar, bu kadar sık test yapamıyorlar."

"Hiç antrenman yapmamak tabii ki olmaz."

"Başlangıçta sprint yarışlarını desteklemiyordum... Ancak artık sprint yarışlarından gerçekten keyif alıyorum. Cuma günü aksiyon olması hepimiz için eğlence açısından hayati önem taşıyor." yanıtını verdi.

McLaren pilotu Lando Norris, seriye harcanan paranın karşılığını almak için F2 ve F3'e daha fazla tur süresi verilme fikrini destekledi ve ayrıca F1 pilotlarının için baskıyı artıracak olan antrenmanların azaltılması fikrini beğendi.

Lando Norris, McLaren Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Norris, "Ben F2'deyken, burada olmanın ne kadar maliyetli olduğunu düşünüyordum. Atabildiğiniz tur sayılarını gördüğünüzde, bu şok edici... Gerçekten aptalca."

"Onlara daha fazla pist süresi vermek genç pilotlar için kesinlikle iyi bir şey olur."

"İlk antrenmandan sonra sıralama turlarına geçme fikri güzel. Bu, pilotlar ve mühendisler için daha fazla baskı ve doğrudan aksiyona girilmesi demek." dedi.

Ancak son şampiyon Max Verstappen, F1'in mevcut formatı büyük ölçüde kendi haline bırakması ve bunun yerine başka alanlara yönelmesinin daha iyi olacağını düşünüyor.

Red Bull pilotu, "Bugünlerde çok fazla yarış yapıyor olmamızdan hoşlanmıyorum ve antrenman seansları olmadan tüm formatı değiştirme fikrini desteklemiyorum."

"Formula 1'in DNA'sını değiştirmemek adına dikkatli olmalılar. Spor üzerinde çok fazla değişim yapmamalılar, bunun önemli olduğunu düşünüyorum."

"Küçükken Formula 1'i izlediğimde gerçekten hoşuma giderdi, Pazar günkü yarışı dört gözle beklerdim."

"Bugünlerde yaptığımız gibi çok fazla yarış yaptığınızda belki bir antrenman seansını kaldırabilirsiniz, ancak bunun dışında çok fazla şeyi değiştirmeniz gerektiğini düşünmüyorum."

"Odaklanılması gereken şey gridi daha yakın hale getirmek, yani tüm takımlar arasındaki farkları azaltmak. Bu genel olarak daha heyecanlı bir yarışa yol açıyor." dedi.