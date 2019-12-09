Russell ve Mercedes, 2019'un son testini tamamladı

Williams pilotu George Russell, geçen haftaki sezon öncesi testinde olduğu gibi bir kez daha Mercedes'in direksiyonuna geçti ve hem pazar hem de pazartesi günü Yas Marina'da 200'den fazla tur attı.

Hava güneşliydi ve Russell, Pirelli'nin 2021 için yapılan gelişim testinde ilk gün 100, ikinci gün ise 118 tur attı.

Pirelli bu yıl Renault ve McLaren'dan sonra bu kez de Mercedes'le test gerçekleştirmiş oldu.

Renault'dan Sergey Sirotkin, Eylül ayındaki testte 213 tur atmıştı. McLaren'da Carlos Sainz ve Lando Norris ise geçen ay Paul Ricard'da yine 18 inç lastikleri test eden isimler olmuştu.

Pirelli, 2020'de 25 günlük test programına sahip olacak.