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Formula 1 / Son dakika

Russell ve Mercedes, 2019'un son testini tamamladı

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Russell ve Mercedes, 2019'un son testini tamamladı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
9 Ara 2019 15:07

Pirelli, son lastik testini bugün Mercedes ve George Russell ile Abu Dhabi'de gerçekleştirdi.

Williams pilotu George Russell, geçen haftaki sezon öncesi testinde olduğu gibi bir kez daha Mercedes'in direksiyonuna geçti ve hem pazar hem de pazartesi günü Yas Marina'da 200'den fazla tur attı.

Hava güneşliydi ve Russell, Pirelli'nin 2021 için yapılan gelişim testinde ilk gün 100, ikinci gün ise 118 tur attı.

Pirelli bu yıl Renault ve McLaren'dan sonra bu kez de Mercedes'le test gerçekleştirmiş oldu.

Renault'dan Sergey Sirotkin, Eylül ayındaki testte 213 tur atmıştı. McLaren'da Carlos Sainz ve Lando Norris ise geçen ay Paul Ricard'da yine 18 inç lastikleri test eden isimler olmuştu.

Pirelli, 2020'de 25 günlük test programına sahip olacak.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar George Russell
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Scott Mitchell

Yarış merkezi

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12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

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