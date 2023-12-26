Russell ve Magnussen, araç ağırlıklarının 'sorun' olduğu konusunda hemfikir

Kevin Magnussen, George Russell'ın mevcut Formula 1 araçlarının ağırlığı konusundaki endişelerini paylaşıyor.

Yeni bir dizi tasarım kuralı araçların çalışma şeklini değiştirdi ve yer etkisi aerodinamiğini yeniden getirdi. F1 araçları artık spor tarihinde hiç olmadıkları kadar ağır.

Daha ağır lastikler, yeni zorunlu elektronik sistemler ve hayat kurtaran hale gibi daha fazla güvenlik ekipmanı araçların ağırlığını artırdı. 2023 sezonu için sürücü dahil izin verilen minimum ağırlık 798 kilogram.

Bu ağırlık yakıt hesaba katılmadan hesaplanıyor. 110 kg'a varan bir benzin yükü eklendiğinde, araçlar daha da ağır hale geliyor ve bir tona yaklaşıyor. Magnussen'e göre bu da araçları sürmesi çok daha az eğlenceli hale getiriyor.

Mirror Sport'a verdiği demeçte Haas pilotu Magnussen, "Çok daha ağır hale geldiler. 2017-2020 arası araçlar gerçekten eğlenceliydi. Hala ağırlardı ama şimdiki kadar ağır değiller. Bu otomobiller biraz daha ağırlaştı... Bu etki, otomobilin biraz fazla ağır olduğu ve bir Formula 1 aracından çok bir prototip otomobil gibi hissettirdiği düşük hızlı virajlarda kendini göstermeye başladı."

"Ancak yüksek hızlı virajlarda hala çok hızlı ve çok kolay yön değiştiriyorlar. Bence hızlı araçlardan çok fazla uzaklaşırlarsa... bana göre Formula 1'in zaman açısından bir turda dünyanın en hızlı araçlarına sahip olması gerekiyor. Bu yüzden umarım bu yolda devam ederler." dedi.

Fotoğraf: Mercedes AMG Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 W14

Danimarkalı pilot, bu durumun 2026 sezonu için planlanan bir sonraki büyük araç tasarım düzenlemeleri yenilemesinde ele alınacağını umuyor. "Aslında 2026 otomobilleri hakkında arkadaşlarımdan çok fazla şey duymadım. Ama merak ediyorum, o yüzden sorabilirim." diye ekledi.

Bu yılın başlarında Mercedes pilotu Russell günümüz F1 araçlarının ağırlığıyla ilgili endişelerini dile getirmişti. Grand Prix Sürücüler Birliği'nin yöneticisi olan İngiliz pilot, durumun gözden geçirilmesi çağrısında bulunurken bir güvenlik noktasına dikkat çekti.

Russell, "Ağırlık olağanüstü. Şu anda düşük hız performansı çok iyi değil... Bu araçları daha güvenli ve daha emniyetli hale getirmeye devam ediyoruz. Ancak açıkçası onları ne kadar ağırlaştırırsanız, bir çarpışma yaşadığınızda, bir 'Smart' ile karşılaştırıldığında bir otobüsle çarpışmak gibi olur."

"Bir yarışın başlangıcında 800 küsur kg veya 900 kg'ın üzerinde ağırlığa sahip bir araçla aynı hızda gidiyorsanız, 15 yıl önce 650 kg olan bir araca kıyasla daha büyük bir darbe alırsınız."

"Doğru dengeyi tutturmak için analizler yapıldığından eminim. Çünkü çizginin nerede çizileceğini bilmiyorum. Daha ağır, daha ağır, daha ağır, daha güçlü, daha güçlü, daha güçlü yapmaya devam ederseniz, aslında çok ağırın aslında daha güvenli olmadığı [çizgisini] aştığınız bir noktaya gelirsiniz." dedi.