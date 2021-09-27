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Formula 1 / Rusya GP Haberler

Russell ve Leclerc, Norris’e destek verdi

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Lando Norris, Rusya Grand Prix’sinde kariyerinin ilk galibiyetini almayı son turlarda kaçırırken, George Russell ve Charles Leclerc kendisine destek verdi.

Russell ve Leclerc, Norris’e destek verdi

McLaren sürücüsü Norris, Sochi’deki yarışa pole pozisyonundan başladı ve yarışın büyük bölümünü lider götürdü.

Ancak yarışın sonlarında yağmurun başlamasının ardından kuru zemin lastiklerinde kalmayı tercih eden genç pilot, bununla birlikte galibiyeti Lewis Hamilton’a kaptırdı ve ancak yedinci olabildi.

Yarış sonrasında Norris, sonuçtan ötürü yıkılmış olduğunu söyledi. Russell da 2020 Sakhir GP’de Hamilton’ın yerine Mercedes’te yarışmış ve galibiyeti patlak lastik sebebiyle kaybetmişti.

Russell bu konuda, “Her sürücünün en büyük kabusu, liderken yağmurun başlamasıdır.”

“Pite gelirseniz işiniz yolunda gitmez, pite gelmezseniz de işler yolunda gitmez. Her türlü kaybedersiniz.”

“Ben de bunu yaşadım. Bu kesinlikle acı verici, ancak geri dönecek. Bundan olumlu şeyler de çıkartmalısınız ve eninde sonunda galibiyet alacaktır.” dedi.

Ayrıca Leclerc de benzer bir senaryo yaşamıştı. 2019 Bahreyn GP’de açık ara lider giden genç sürücü, motor sorunu nedeniyle gerilemiş ve üçüncü olabilmişti.

Monakolu sürücü sonrasında Spa ve Monza’da kazanmayı başarmıştı. Ancak Ferrari sürücüsü, Norris’in nasıl hissettiğini anladığını söyledi.

Leclerc, “Bu zor. Açıkçası, nasıl hissettiğini hayal edebiliyorum. Çünkü bu tür durumlarda karar verme sürecinin bir parçası o ve kendisini çok suçlu hissedebilir.”

“Ancak o harika bir sürücü. Bu sezon bunu sıkça gösterdi. Çok güçlü bir sezon geçiriyor ve bundan bazı şeyler öğrenecek ve ilk galibiyeti yakın.”

“Böyle bir yarış geçirdikten sonra bu kadar kötü hissetmesi gerektiğini düşünmüyorum.” dedi.

 

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