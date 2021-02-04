Russell ve Latifi, ikinci F1 Sanal Yarışı'na da katılacak

Bu Sanal GP, üç F1 Esports Sanal Grand Prix etkinliğinin ikincisi olacak ve takımlar, kendi gösterdikleri adaylara bağış yapmak için 100.000 dolarlık ödülden bir pay kazanmak için yarışacak.

Red Bull Racing’in test ve yedek sürücüsü Alex Albon, geçen haftaki etkinlikte dördüncü bitirmişti ve bu pazar günü Red Bull'un genç sürücüsü Liam Lawson’un yanında yarışacak. Enzo Fittipaldi geçen hafta sonu düzenlenen Sanal Avusturya Grand Prix’sini çarpıcı bir şekilde kazanmıştı ve bu hafta sonu kardeşi Pietro’yla yarıştığı Haas’la daha fazlası için piste çıkacak.

Ferrari Sürücü Akademi üyesi Callum Ilott ve Robert Shwartzman pazar günü gerçekleştirilecek yarışta Ferrari’yi temsil edecekler. Bunun yanı sıra, sporun eski yıldız isimlerinden olan Vitantonio Liuzzi ve profesyonel motosiklet sürücüsü Luca Salvadori’de AlphaTauri’de takım arkadaşı olacaklar. Belçikalı kaleci Thibaut Coutois ve ‘’The Pie Face ’’olarak bilinen içerik üreticisi Jack McDermott da bu hafta sonu puan toplamayı umuyorlar. Fransa’nın en büyük Youtuber’ı Squeezie de bu hafta sonu Alpine’le birlikte Sanal GP’deki ilk çıkışını yapacak.

Tüm takım kadroları , etkinlik öncesi F1 sosyal medya mecraları üzerinden anons edilecek.

Takımlar Sanal Grand Prix’de seçtikleri hayır kurumlarına bağışta bulunmak üzere yarışıyorlar. Gerçekleştirilecek olan üç Sanal GP’den sonra aday gösterilen her hayır kurumu, takımın sıralamasına bakmaksızın, genel ödül fonundan önemli büyüklükte bir bağış alacak.

Bu senenin Sanal GP etkinlikleri sprint yarışlarıyla başlayacak. Bu yarışlarda, önce F1 Espor Pro Serisinin yetenekli sürücüleri, başlangıç pozisyonlarını belirlemek için yarışacak. Daha sonra da takımların oluşturdukları motor sporları yıldızları, spor kahramanları ve ünlülerden oluşan eşleşmeleri piste çıkacak ve rekabet edecekler. Sanal GP Final etkinliği, FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası başlamadan önce, 14 Şubat Pazar günü efsanevi Interlagos Pisti’nde gerçekleşecek.

Sanal İngiltere Grand Prix’si GMT sabit zaman dilimiyle 7 Şubat pazar günü saat 21:00’de, Formula 1 resmî Youtube hesabından, Facebook, Huya (Çin) ve Weibo’dan (Çin) yayınlanacak.

Aynı zamanda Sky Sports, ESPN, FOX Sports ve Ziggo’nun da dahil olduğu uluslararası televizyon partnerleri tarafından da yayınlanacak.

Çeviri: Betim Aker