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Formula 1 / Son dakika

Russell ve Latifi, Avusturya'daki ilk yarışın ardından üzgünler

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Russell ve Latifi, Avusturya'daki ilk yarışın ardından üzgünler
Ekleyen:
, Editör
8 Tem 2020 05:50

Williams F1 pilotları George Russell ve Nicholas Latifi, sezonunun ilk yarışının ardından hayal kırıklıklarını gizlemediler.

Nicholas Latifi, ilk F1 yarışına geçtiğimiz pazar günü çıktığı ve 11 aracın finiş gördüğü yarışta puan alamayan tek isimdi.

Diğer tarafta George Russell, yarışın son bölümüne doğru güç ünitesindeki bir sorun nedeniyle yarışa veda etti.

Latifi ilk yarışına çıktığı için mutlu olduğunu söylese de puan alamadığı için üzgün olduğunu belirtti.

Latifi, “Her şeyden önce gerçekten çok uzun yolculuk oldu. Pazar günkü yarışta çok şey öğrendim. Yarışın başında soğutma ile ilgili sorunlar vardı, bu yüzden istenen tempoyu sergileyemedim."

"İlk güvenlik aracı bizi şaşırttı ve fazladan bir tur attım. Ne yazık ki yarışın çoğunda yalnızdım, bu yüzden yarış sonunda güvenlik aracının tekrar çıkmasına sevindim."

"Yakın olmama rağmen puan kazanamam çok üzücü, ama deneyim kazanıyorum ve gelecek hafta daha güçlü olacağım." dedi.

Russell ise yarış dışı kaldığı için hayal kırıklığı yaşadı.

“Araç beklediğimiz kadar hızlı değildi ve çok fazla sorun yaşadım. Haas ve Alfa Romeo'nun temposunda gitmeye çalıştım, ama çok hızlıydılar. Sonra yakıt basıncıyla ilgili sorunlar vardı ve motoru kapatmak zorunda kaldım."

 
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Editör Kemal Şengül

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