Russell ve Chadwick, 'Forbes 30 Yaş Altı 30' listesinde yer aldı

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Amerikan dergisi tarafından hazırlanan liste, kendi alanlarında yenilik ve değişim yarattığına inandıkları 30 yaşın altındaki 300 iş insanını öne çıkarıyor.

300 aday 10 kategoriye ayrılırken Russell ve Chadwick spor ve oyun bölümünde yer alıyor.

Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, şu anda iki numarada yer alan erkek oyuncu Carlos Alcaraz ve Ballon d'Or ödüllü Alexia Putellas da F1 pilotlarına eşlik ediyor.

Hem Russell hem de Chadwick yarışlardaki başarılarının yanı sıra sporu ileriye götürme çabalarıyla da övgü topluyor.

Chadwick, bu yıl Indy NXT'de yarışmak üzere Andretti Autosport'a geçmeden önce şimdiye kadar W Serisi şampiyonluklarının üçünü de kazandı.

Forbes, Williams akademi sürücüsünü 'hız ve cinsiyet engellerini aşan' biri olarak tanımladı.

Forbes'a konuşan Chadwick, "En büyük başarıyı kendim elde etmek istiyorum. Formula 1'e çıkmak istiyorum."

"Ama bırakacağım miras, yeni nesil kadınlara bu spora katılmaları için ilham vermek olacak." dedi.

Jamie Chadwick, Williams Academy Fotoğraf: Williams

Russell ise Formula 1 sürücülerinin sendikası olan Grand Prix Sürücüleri Birliği'ndeki yöneticilerden biri olarak üstlendiği rolle övgü topladı.

Mercedes pilotu 2021 yılında 23 yaşındayken direktör olarak atandı ve özellikle 2022'deki açılış Miami Grand Prix'sinin ardından sürücü güvenliğinin büyük bir destekçisi oldu.

Russell'ın GPDA'daki rolü, grubun Sebastian Vettel'in direktör olarak kalıp kalmayacağına ilişkin kararını beklemesiyle yakında değişebilir.

Dört kez Dünya Şampiyonu, geçen yıl spordan emekli oldu. Ancak GPDA başkanı Alex Wurz'un PlanetF1.com'a yaptığı açıklamaya göre, bir sonraki adımlarını düşünmesi için kendisine ekstra zaman verildi. GPDA kuralları bir direktörün mevcut bir yarışçı olmasını gerektirmiyor ve avukat Anastasia Fowle şu anda dört pozisyondan birini elinde tutuyor.

Russell, Vettel'in ayrılması halinde daha fazla sorumluluk alıp almayacağı konusunda görüşmelerin başladığını söylüyor.

Russell, Mercedes W14'ün lansmanında bu konuda şunları söyledi: "Sebastian'ın Formula 1'den emekli olmasından sonra nasıl bir yol izleyeceğimize dair tartışmalar kesinlikle var."

"Bahreyn'de muhtemelen diğer sürücülerle de konuşacağız ama Alex Wurz ve Anastasia ile iş yükümün değişmeyeceğini düşünmek istiyorum, onlar gerçekten bu iş için çok iyiler ve bu hepimiz için büyük bir avantaj."