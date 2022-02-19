Russell, VAR'ın F1'e gelişi konusunda heyecanlı: "Spor için harika bir adım"

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FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, Abu Dhabi'de yaşananlar sonrası geçtiğimiz günlerde yeni bir yönetim yapısı kuracaklarını açıklamıştı.

Yapılan revizyon kapsamında Michael Masi'nin görevine son verildi ve yerine Eduardo Freitas ile Niels Wittich'in geleceği duyuruldu. İkili, yıl boyunca dönüşümlü olarak yarış direktörü olarak görev yapacak. Ayrıca Herbie Blash de kıdemli danışman rolüyle, bu ikiliyi destekleyecek.

En önemli değişikliklerden biri de, artık yarış direktörlerinin VAR benzeri bir yapı tarafından desteklenecek olması gibi görünüyor.

GPDA'nın başkanlarından birisi olan George Russell, bu yeni fikri oldukça hoş karşıladı.

Russell, "VAR çözümü hoşuma gitti."

"Yarış direktörlerinin durumu daha iyi anlayabilmeleri ve kararları daha hızlı verebilmeleri için daha fazla girdiyi canlı olarak analiz edecek daha fazla insan olması bana oldukça mantıklı geliyor."

"Her şey giderek gelişiyor. Sürücülerin kural kitabının sınırlarını zorlaması çok doğal. Ancak buna karşı koymak FIA'nın elinde."

”Bence bu sistemin gerçekten iyi çalışması biraz zaman alacak ama kesinlikle doğru yönde atılmış bir adım.

"Henüz her şey tamamen çözülmüş değil ve her zaman yeni yollar aramanız gerekiyor."

"Fakat VAR ve diğer sanal araçların kullanımı kesinlikle pozitif." dedi.

Russell, Abu Dhabi'deki sezon finalinden bu yana FIA tarafından atılan adımları övdü.

Russell, "Dürüst olmak gerekirse FIA, Abu Dhabi'den hemen sonra daha iyi çözümler bulmak için inanılmaz derecede aktif çalıştı." dedi.