Russell: "Uzun zamandır olmadığımız kadar hızlıyız"

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Mercedes'in İngiliz pilotu George Russell, ilk seansı lider tamamlarken, ikinci seansta beşinci en iyi zamanı yaptı.

Lewis Hamilton ise her iki seansta da ilk üçteydi ve özellikle yarış temposu çok güçlü görünüyordu.

Seansın ardından konuşan Russell, hafta sonlarıyla ilgili şöyle dedi: "Aracın burada daha iyi çalıştığına şüphe yok."

"Yarın çok yakın geçecek. Bence McLaren hızlı olacak hatta Aston Martin bile güçlü olacak. Sıralama turlarının hâlâ zayıf noktamız olduğunu biliyoruz fakat yarışın istediğimiz şekilde geleceğini düşünüyorum ve bence yarış hızımız oldukça güçlü görünüyor."

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Ancak burada doğru pozisyonda başlamalısınız. Eğer üçüncü sıradan başlarsak, birinci veya ikinci sıra için mücadele etmek zor olacak."

"Zaman ekranı çalışmadığı için bugün biraz zorlandık. Maalesef TV'de görünenlerle aynı bilgilere sahip değildik... Bu yüzden yarış tempomuzun gerçekte nerede olduğunu göremedik."

"Haliyle bu gece verileri derinlemesine şekilde incelememiz gerekecek ama nispeten iyi bir noktadayız."

Pole pozisyonunun mümkün olup olmadığı sorusuna Russell, "Açıkçası Macaristan'da pole pozisyonu aldık ama orası benzersizdi. Bence rakiplerimiz o gün tam olarak istedikleri şeyi yapamadılar ve biz de her şeyi mükemmel bir şekilde uyguladık. İkisi birleşince her şey yolunda gitti ve onları rahatça geride bıraktık."

"Macaristan'ı tekrarlarsak çok şaşırırım. Ancak ön bölüme, uzun zamandır olmadığımız kadar yakın olduğumuzu düşünüyorum. Bakalım yarın ne getirecek?" cevabını verdi.

Russell oval bölümde DRS açmanın mükemmel bir his olduğunu da ekledi.