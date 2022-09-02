Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Alpine ile görüşmeleri doğrulayan Marko: "Şartlar uyarsa, Gasly'nin önünde durmayacağız" Sonraki / Verstappen, RB18'in dengesinden memnun değil
Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Russell: "Uzun zamandır olmadığımız kadar hızlıyız"

George Russell, Zandvoort pistindeki ilk günün ardından Mercedes'in hızlı göründüğünü doğruladı.

Ekleyen:
, Editör
Russell: "Uzun zamandır olmadığımız kadar hızlıyız"
Haberi dinle

Mercedes'in İngiliz pilotu George Russell, ilk seansı lider tamamlarken, ikinci seansta beşinci en iyi zamanı yaptı.

Lewis Hamilton ise her iki seansta da ilk üçteydi ve özellikle yarış temposu çok güçlü görünüyordu.

Seansın ardından konuşan Russell, hafta sonlarıyla ilgili şöyle dedi: "Aracın burada daha iyi çalıştığına şüphe yok."

"Yarın çok yakın geçecek. Bence McLaren hızlı olacak hatta Aston Martin bile güçlü olacak. Sıralama turlarının hâlâ zayıf noktamız olduğunu biliyoruz fakat yarışın istediğimiz şekilde geleceğini düşünüyorum ve bence yarış hızımız oldukça güçlü görünüyor."

George Russell, Mercedes W13

George Russell, Mercedes W13

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Ancak burada doğru pozisyonda başlamalısınız. Eğer üçüncü sıradan başlarsak, birinci veya ikinci sıra için mücadele etmek zor olacak."

"Zaman ekranı çalışmadığı için bugün biraz zorlandık. Maalesef TV'de görünenlerle aynı bilgilere sahip değildik...  Bu yüzden yarış tempomuzun gerçekte nerede olduğunu göremedik."

"Haliyle bu gece verileri derinlemesine şekilde incelememiz gerekecek ama nispeten iyi bir noktadayız."

Pole pozisyonunun mümkün olup olmadığı sorusuna Russell, "Açıkçası Macaristan'da pole pozisyonu aldık ama orası benzersizdi. Bence rakiplerimiz o gün tam olarak istedikleri şeyi yapamadılar ve biz de her şeyi mükemmel bir şekilde uyguladık. İkisi birleşince her şey yolunda gitti ve onları rahatça geride bıraktık."

"Macaristan'ı tekrarlarsak çok şaşırırım. Ancak ön bölüme, uzun zamandır olmadığımız kadar yakın olduğumuzu düşünüyorum. Bakalım yarın ne getirecek?" cevabını verdi.

Russell oval bölümde DRS açmanın mükemmel bir his olduğunu da ekledi.

paylaşım
yorumlar
Alpine ile görüşmeleri doğrulayan Marko: "Şartlar uyarsa, Gasly'nin önünde durmayacağız"
Önceki haber

Alpine ile görüşmeleri doğrulayan Marko: "Şartlar uyarsa, Gasly'nin önünde durmayacağız"
Sonraki haber

Verstappen, RB18'in dengesinden memnun değil

Verstappen, RB18'in dengesinden memnun değil
Daha fazlası
Ezel Tan
Showlin: "Spa'ya göre her anlamda daha iyiyiz" Hollanda GP
Formula 1

Showlin: "Spa'ya göre her anlamda daha iyiyiz"

Perez: "Araç içerisinde eskisi kadar rahat değilim ve bunun sebebini anlamalıyız" Hollanda GP
Formula 1

Perez: "Araç içerisinde eskisi kadar rahat değilim ve bunun sebebini anlamalıyız"

Norris: "Farklı pist türü sayesinde olmamız gereken yere döndük" Hollanda GP
Formula 1

Norris: "Farklı pist türü sayesinde olmamız gereken yere döndük"

Son Haberler

Showlin: "Spa'ya göre her anlamda daha iyiyiz"
Formula 1 Formula 1

Showlin: "Spa'ya göre her anlamda daha iyiyiz"

Mercedes'ten Andrew Shovlin, cuma gününün ardından verdiği demeçte, araçlarının Zandvoort pistinde daha iyi olduğunu belirtti.

Perez: "Araç içerisinde eskisi kadar rahat değilim ve bunun sebebini anlamalıyız"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Araç içerisinde eskisi kadar rahat değilim ve bunun sebebini anlamalıyız"

Red Bull pilotu Sergio Perez, araç içerisinde kendisini eskisi kadar rahat hissetmediğini ve bunun da performansını olumsuz etkilediğini söylüyor.

Norris, Ricciardo ile aralarının bozuk olduğunu bir kez daha yalanladı
Formula 1 Formula 1

Norris, Ricciardo ile aralarının bozuk olduğunu bir kez daha yalanladı

Lando Norris, sezon sonunda McLaren'dan ayrılacak takım arkadaşı Daniel Ricciardo ile aralarının bozuk olduğuna yönelik tüm söylentileri tamamıyla reddetti.

Di Grassi: "Vettel'in Formula E hakkında hiçbir fikri yok"
Formula 1 Formula 1

Di Grassi: "Vettel'in Formula E hakkında hiçbir fikri yok"

2015-16 Formula E şampiyonu Lucas Di Grassi, Formula E'ye şüpheyle yaklaşan Sebastian Vettel'i çok sert şekilde eleştirdi.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.