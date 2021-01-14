Russell: "Aracın sıralamalardaki üstün başarısı Williams'ı şaşırttı"

Russell geçen sezon, 17 yarışın dokuzunda Q2'ye katılmaya hak kazanmıştı.

Geçen sezonki performanslarından ötürü kendisine 'Bay Cumartesi' lakabı verilen Russell, GPFans Global'e, neden yarışlardaki hızın sıralama turlarındakine kıyasla olduğundan daha kötü göründüğünü anlattı.

"Pek çok açıdan pazar günü bir şeylerin bir araya gelmediğini söyleyebiliriz fakat her şey sadece yarış gününe bağlı değil."

"Bunun cumartesi günkü başarımızdan kaynaklandığını düşünüyoruz. Antrenmanlarda hızımız gridin sonundakilere yakın oluyor. Ancak cumartesi öğleden sonra sıralama turlarına geldiğimizde, birden kendimizi Ferrari, Renault ve Racing Point'le mücadele ederken buluyoruz."

"Dürüst olmak gerekirse bunun nedenini bilmiyoruz. Bir şeyleri gerçekten bir araya getirdiğimizi düşünüyoruz. Takım harika iş çıkarıyor."

Russell ve Latifi ikilisinin sezon boyunca pek çok kez puanları kıl payı kaçırdıkları oldu. Özellikle Russell, Imola'da güvenlik aracının arkasında yaptığı kazayla harika bir fırsatı kaçırmıştı.

Takımın sezonu puansız kapatmasına rağmen Russell, Williams'ın 2021'e girerken geride bırakılan sezonunun olumlu yönlerine bakması gerektiğini düşünüyor.

"Bir bütün olarak hepimiz, yıla olumlu tarafından bakmalıyız. Attığımız adımlar oldukça büyüktü."

"Kağıt üzerinde McLaren zafere ne kadar uzaksa biz de puan almaya o kadar uzaktık. McLaren kazanamazsa bunu bir başarısızlık olarak görür müydü? Hayır. Bizim için de aynısı geçerli."

"Örneğin, Bahreyn'i ele alalım. 12. olduğumuz için hayal kırıklığına uğradık. Harika bir yarış çıkardık, inanılmaz bir sıralama turu geçirmiştik, yarış takımı gözüyle baktığımızda her şey harikaydı ancak yine de bu sıralamayla mutlu olmamız gerekiyordu."

"İlk 10'da olmak istiyoruz ama bu şu anda çok uzak. Kendimizi orada bulmamız için olağanüstü koşullar gerekiyor ve henüz bunlara sahip değiliz."